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    奪車失控撞死無辜女騎士 惡匪自首二審維持判刑12年10月

    劉性良持刀強盜駕駛汽車的郭女，還踩油門、控制方向盤逆向行駛，釀成1死2傷慘劇。（資料照）

    劉性良持刀強盜駕駛汽車的郭女，還踩油門、控制方向盤逆向行駛，釀成1死2傷慘劇。（資料照）

    2022/01/26 20:05

    〔記者吳政峰／台北報導〕男子劉性良2020年間在新北市蘆洲區持刀搶奪一名郭姓女駕駛，竟狂踩油門在路上狂飆，撞死一名騎乘單車經過的陳姓女子、撞傷一名黃姓少年，還害郭女受傷。劉男事後自首，一審被新北地院依強盜致死罪判刑12年10月，二審高等法院26日維持原判決，可上訴。

    2020年6月19日下午4時8分，當年38歲的劉性良在蘆洲見郭女把車臨停路邊，車上只有一人，副駕駛座放置黑色皮包，竟起了歹念，持小型鐮刀闖入該車副駕駛座，持刀命令郭女駕車離開。

    雙方拉扯間，小型鐮刀掉落在副駕駛座，劉性良以左腳跨至駕駛座踩下油門，使該車猛然急速前行及快速變換車道。郭女受到極大驚嚇並深感恐懼，不敢再抵抗。

    劉性良人在副駕駛座，卻猛踩著駕駛座下方的油門開車，一路狂飆，逆向撞擊騎乘自行車途經該處的陳女，陳女人車倒地，送醫不幸傷重身亡。

    經過該處的黃姓少年也遭到波及，當場被撞飛至車輛的擋風玻璃上，再翻落在地。沒想到劉性良不罷休，繼續開車，撞上瞿男所駕駛的車輛後車尾，瞿男的車被推撞至前方駕駛車尾。

    劉性良見車輛無法行駛、郭女受傷無法反抗，趕緊奪走其皮包落跑。他自知鑄下大錯，當日下午4點43分致電新北市警局板橋分局後埔派出所自首。

    高院指出，一審新北地院審酌劉性良的素行、犯罪動機、目的及犯罪手段、犯後態度，其行為對於郭女、黃姓少年、陳女所造成的損害，未達成和解等情狀，依強盜致死罪判刑12年10月合理，並未逾越法定刑度，亦無違背公平正義精神，無裁量權濫用情形，26日駁回上訴，仍可上訴。

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