蘆洲油漆行大火3傷還波及議員服務處 傳起火前曾爆鬥毆

新北市蘆洲一處油漆行18日深夜失火，疑為起火處的油漆行全部燒毀，樓上新北市議員王威元服務處及禮品店也遭波及。（記者吳仁捷翻攝）

2020-06-19 05:39:08

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲一間油漆行18日深夜傳出火警，消防單位獲報到場，油漆行陷入火海，因堆放易燃化學油漆，火勢大作，消防單位疏散34人，一家3口因嗆傷送醫，火勢也波及2樓國民黨新北市議員王威元服務處及3樓禮品行招牌、陽台。至於起火原因，因起火處門口曾發生數名惡煞圍毆一名白衣男子，警、消目前不排除縱火、遺留火種等可能，仍待進一步過濾監視器釐清，若涉及縱火，將依公共危險罪嫌偵辦。

這起火警發生在18日深夜近11時許，蘆洲區中山一路一處油漆行失火，消防局到場時，1樓油漆行陷入火海，大火上竄到2、3樓陽台，燒毀玻璃窗及招牌，火勢雖於獲報後24分鐘內撲滅，但因易燃的油漆燃燒，嚇得起火處大樓及鄰棟共43名住戶深夜倉皇逃生，造成陳姓男子夫妻與女兒3人嗆傷，送醫救治。

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案發之後，有網友留言指出，油漆行事發前曾傳出多名惡煞毆打一名白衣人，懷疑油漆行疑遭縱火，但該篇留言隨即被撤下，其真實性待證實，警、消目前正調查有無外力介入，從油漆行遭嚴重燒毀研判，研判該處為起火處，起火原因仍待調查。

新北市議員王威元服務處受火災波及後，也在臉書向支持者報平安，透露1樓油漆行不明原因失火，位於2樓的服務處首當其衝，所幸當時已下班，沒人上班及民眾，感謝外界關心。

新北市蘆洲一處油漆行18日深夜失火，疑為起火處的油漆行全部燒毀，樓上新北市議員王威元服務處及禮品店也遭波及，該樓住戶一家3口送醫。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲一處油漆行18日深夜失火。（記者吳仁捷翻攝）

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