為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

4嫌討毒債丟土製炸彈燒毀店家 到案大睡不知面臨重刑、鉅額求償

新北市花姓毒販（左2）討毒債不成，丟擲土製炸彈燒毀蘆洲台華油漆行，他與同夥恐吃上官司，還要面對巨額求償。（記者吳仁捷攝）

新北市花姓毒販（左2）討毒債不成，丟擲土製炸彈燒毀蘆洲台華油漆行，他與同夥恐吃上官司，還要面對巨額求償。（記者吳仁捷攝）

2020-06-19 16:47:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲花姓毒販不滿柯姓男子積欠4000元藥錢，花嫌等4名屁孩圍毆柯男逼迫還錢不成，4名年輕人還打輸47歲柯男，花嫌氣憤下點燃土製炸藥，丟入柯男友人經營的油漆行，燒毀油漆行、2樓民代服務處及3樓禮品店；但凶狠燒毀油漆行，釀成數百萬財損的4名屁孩落網後，卻在警方拘留室內呼呼大睡，似乎不知闖下大禍，吃上官司還恐面臨鉅額求償。

據了解，26歲花姓毒販混跡蘆洲、五股一帶，月初他賣4包K他命給47歲柯姓油漆工，因遲沒拿到藥錢，花嫌約柯男喬毒債，花嫌為壯膽，找來18歲吳姓、19歲王姓及22歲李姓屁孩助勢，花嫌等人開著吳嫌家中買給他的賓士C200，雙方18日深夜11時許，約在捷運徐匯中學站附近喬債。

但柯、花兩人一碰面，柯男以花嫌賣的毒品不純，拒絕付錢，4名屁孩徒手圍毆柯男，反被回擊倒地，花嫌等人回到車上拿出土製炸彈、球棒想討公道，但花嫌一點燃土製炸彈，丟入油漆行後就引發大火，屁孩們見大火心慌，駕車高速逃離。

警方隨即以車追人，查到借車給花嫌的吳姓同夥住處，吳嫌原本只承認打架助勢，警方告知大火釀出大禍，害人送醫，損失數百萬，吳嫌及家長驚覺事情大條，供出花嫌及同夥五股等藏身處，專案小組一舉逮人。

花嫌等人到案後，一度否認犯案，因柯姓男子指認花嫌、吳嫌、李嫌、王嫌等4名屁孩因討毒債圍毆他，4人承認到場，花嫌改口丟土製炸彈是為給對方教訓，但對縱火釀禍毫無悔意、也沒向柯男及受損的業者們道歉。

花嫌等屁孩被逮、偵訊後，等待押解時，在拘留室內呼呼大睡，完全沒想到後續將面對重刑、及鉅額賠償，被害人們面對祝融之災，正蒐集證據提告求償。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
討百萬無著 亂棍打死 運屍拋溪谷卡樹幹
2020-06-14 05:30

討百萬無著 亂棍打死 運屍拋溪谷卡樹幹
台中殺人案棄屍苗栗山區 死者卡掛山壁樹幹
2020-06-13 21:56

台中殺人案棄屍苗栗山區 死者卡掛山壁樹幹
稀有純住宅社區 寶睿博第超搶手

稀有純住宅社區 寶睿博第超搶手
滅火器粉塵和槍聲不斷 北市凌晨討債大亂鬥14人全送辦
2020-06-12 08:50

滅火器粉塵和槍聲不斷 北市凌晨討債大亂鬥14人全送辦
關狗籠討債 載去老家示眾 狠逼老母簽600萬本票
2020-06-08 05:30

關狗籠討債 載去老家示眾 狠逼老母簽600萬本票
亂市投資救星存基金

亂市投資救星存基金
社會今日熱門
2020-06-18 19:58

兒闖IKEA被判刑 李興文陪子出庭嘆：「該長大了」

2020-06-18 20:38

男網友受傷要包機來台治療？55歲婦人暈船險遭騙45萬

2020-06-18 20:36

古井童屍就是陸正？ 法務部：轉請檢方儘速查明

2020-06-18 20:57

6/18 威力彩連36摃頭獎上看8.5億 獎號出爐囉！

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播