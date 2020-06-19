4嫌討毒債丟土製炸彈燒毀店家 到案大睡不知面臨重刑、鉅額求償

新北市花姓毒販（左2）討毒債不成，丟擲土製炸彈燒毀蘆洲台華油漆行，他與同夥恐吃上官司，還要面對巨額求償。（記者吳仁捷攝）

2020-06-19 16:47:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲花姓毒販不滿柯姓男子積欠4000元藥錢，花嫌等4名屁孩圍毆柯男逼迫還錢不成，4名年輕人還打輸47歲柯男，花嫌氣憤下點燃土製炸藥，丟入柯男友人經營的油漆行，燒毀油漆行、2樓民代服務處及3樓禮品店；但凶狠燒毀油漆行，釀成數百萬財損的4名屁孩落網後，卻在警方拘留室內呼呼大睡，似乎不知闖下大禍，吃上官司還恐面臨鉅額求償。

據了解，26歲花姓毒販混跡蘆洲、五股一帶，月初他賣4包K他命給47歲柯姓油漆工，因遲沒拿到藥錢，花嫌約柯男喬毒債，花嫌為壯膽，找來18歲吳姓、19歲王姓及22歲李姓屁孩助勢，花嫌等人開著吳嫌家中買給他的賓士C200，雙方18日深夜11時許，約在捷運徐匯中學站附近喬債。

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但柯、花兩人一碰面，柯男以花嫌賣的毒品不純，拒絕付錢，4名屁孩徒手圍毆柯男，反被回擊倒地，花嫌等人回到車上拿出土製炸彈、球棒想討公道，但花嫌一點燃土製炸彈，丟入油漆行後就引發大火，屁孩們見大火心慌，駕車高速逃離。

警方隨即以車追人，查到借車給花嫌的吳姓同夥住處，吳嫌原本只承認打架助勢，警方告知大火釀出大禍，害人送醫，損失數百萬，吳嫌及家長驚覺事情大條，供出花嫌及同夥五股等藏身處，專案小組一舉逮人。

花嫌等人到案後，一度否認犯案，因柯姓男子指認花嫌、吳嫌、李嫌、王嫌等4名屁孩因討毒債圍毆他，4人承認到場，花嫌改口丟土製炸彈是為給對方教訓，但對縱火釀禍毫無悔意、也沒向柯男及受損的業者們道歉。

花嫌等屁孩被逮、偵訊後，等待押解時，在拘留室內呼呼大睡，完全沒想到後續將面對重刑、及鉅額賠償，被害人們面對祝融之災，正蒐集證據提告求償。

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