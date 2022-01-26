拿政商名流合照吸金12億 亞太聯盟總商會台灣分會理事長收押禁見

亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安。（取自亞太聯盟總商會臉書）

2022/01/26 16:03

〔記者王定傳／新北報導〕亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安，涉嫌向投資人出示與前副總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂、國光生技董事長詹啟賢等政商名流之合照，冒用前副總統夫人朱俶賢及台塑石化等公司名義，以各種不實投資案招攬外界投資，吸金約12億元，新北地檢署週一指揮刑事局發動搜索、約談，訊後依違反銀行法及刑法詐欺取財罪嫌，將蔡嫌聲押禁見獲准。

檢警調查，蔡國安是亞太聯盟總商會台灣分會理事長，經營會計師事務所、多媒體公司、投資顧問等多家公司。

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檢警調查，蔡嫌明知其旗下公司無經手任何投資案，涉嫌從2013年起，向投資人出示與蕭萬長、杜特蒂、詹啟賢等政商名流合照，冒用朱俶賢、台塑石化股份有限公司、中聯資源股份有限公司、燁聯鋼鐵股份有限公司、國光生技股份有限公司名義，偽造合約書或基金名冊。

檢警調查，蔡嫌向外界誆稱，朱俶賢主持中國稀土進口投資案、受託解決中鋼公司與菲律賓間清運廢爐渣的爭議、受台塑石化公司委託，清運石灰廢棄物至菲律賓，或虛捏受國光公司委託募資收購不良債權、受中聯公司委託發行封閉型基金等各種不實投資案，招攬外界投資，吸金及詐騙不法所得約有12億元。

新北地檢署黑金組檢察官蔡妍蓁本週一指揮刑事局、台北市調查處，兵分多路搜索蔡嫌等人住處及辦公室處所、東大聯合會計師事務所、東青聯合會計師事務所、東大企業管理顧問公司、東大投資顧問公司、東大新媒體股份有限公司等12處，查扣手機、電腦等電磁紀錄及文書資料等證物，並拘提蔡嫌及通知相關證人共8人到案說明。

檢察官訊問完畢後，認蔡嫌違反銀行法、涉犯詐欺罪犯罪嫌疑重大，所犯為最重本刑5年以上重罪，且有逃亡、串證、湮滅罪證及處分資產之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地院於今日凌晨2時許，裁定羈押並禁止接見通信。

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