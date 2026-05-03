開工日梅雨同行！本週晴雨交錯一圖看懂

未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

天氣週報。（圖由氣象署提供）

五一連假開工日鋒面報到轉有雨天氣！中央氣象署預報，今天（3日）週日晚上到週二受到鋒面及華南與區影響，各地易有降雨，中部以北留意局部大雨，尤其北台灣受到東北季風影響，白天只剩22至24度，週三至週四天氣回溫、穩定，到了週五週六預估有另一波鋒面通過，屆時又會轉為各地易有短暫陣雨的天氣。

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「明天、週二比較容易下雨，民眾要攜帶雨具備用！」氣象署預報員劉沛滕說明，今天下半天鋒面逐漸接近，晚上開始北台、中部轉為局部短暫陣雨或雷雨，明天鋒面通過，東北季風增強，各地有陣雨或雷雨，中部以北地區及中部山區有局部大雨發生。到了週二雖然鋒面已經通過、東北季風減弱，但受到華南雨區東移影響，中部以北有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，其他地區仍有局部降雨。

週三週四西晴東雨

劉沛滕表示，週三整體溫度、天氣狀況穩定好轉，週三、週四偏東風到東南風天氣型態下，東半部仍有局部降雨或各地山區有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴天氣。週五、週六下一波鋒面逐漸接近、影響，這兩天中部以北、東半部降雨狀況，天氣回到相對不穩定狀況；下週日鋒面通過，但受到東北季風影響，迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，南部大多為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

溫度部分，劉沛滕表示，今天各地溫度較高，不少地區白天溫度來到36至37度，不過明天鋒面影響下，北台灣白天溫度明顯下降，降至22至24度，轉為偏涼的天氣，中南部仍有30度左右溫度，到了入夜才會有下降，明天晚上到週二清晨北台灣僅18、19度，中部、花蓮20、21度，因此要記得多加件外套。

劉沛滕表示，雖然週二東北季風減弱，但在下雨、沒有陽光之下，回溫速度較緩慢，因此週三開始才有較明顯的回溫，各地白天逐漸回升至30度左右，其中北台灣約回升至27、28度。週五、週六另一波鋒面影響，對溫度影響暫時較不明顯，溫度略微下降，待下週日東北季風帶來的涼空氣，北台灣白天會再略微下降，降至26、27度。

劉沛滕提醒，回溫期間週三晚上到週五清晨馬祖容易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

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