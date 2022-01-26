臉書預告劉建國是「愛情騙子」 陳斐娟免賠50萬元

立委劉建國（見圖）不滿主持人陳斐娟在臉書粉絲專頁預告節目內容時，張貼「劉建國是愛情騙子」，對她提告。（資料照）

2022/01/26 13:00

〔記者吳政峰／台北報導〕時任三立新聞台「54新觀點」節目主持人的陳斐娟，2017年間邀請前新北市議員李婉鈺談論感情生活，並在自己的臉書進行節目預告「獨爆：劉建國其實是愛情騙子」，讓立委劉建國大為光火，興訟求償50萬元。高等法院更一審認為陳斐娟應受言論自由保障，26日駁回劉建國告訴，仍可上訴。

2017年10月5日，陳斐娟邀請李婉鈺上節目「54新觀點」討論與劉建國之間的感情糾紛後，於自己的臉書節目預告「今晚 9：55！『醉』衝女王李婉鈺獨家現身在『54 新觀點』！獨爆：劉建國其實是愛情騙子」。

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劉建國不滿李婉鈺受訪未提到「愛情騙子」4個字，但陳斐娟卻把該名號冠到他頭上，氣得提起妨害名譽告訴並求償50萬元。刑事部分，士林地檢署認定不成立，給予陳斐娟不起訴處分。

民事部分，劉建國主張陳斐娟明知李婉鈺於接受訪談時未曾表示他是愛情騙子，卻其個人粉絲專頁「阿娟的 FreeStyle-主持人陳斐娟」，張貼標題為「劉建國其實是愛情騙子」的不實言論，害大眾誤認他欺騙李婉鈺感情、花心、感情不忠，已損害他的名譽，因而請求陳斐娟永久刪除該網頁內容，並刊登道歉啟事。

高院更一審指出， 陳斐娟全文已表示是專訪李婉鈺，即李婉鈺一方陳述為基礎評論。參酌訪談內容、證人證言及相關報導，可認李婉鈺因劉建國未依承諾共同召開記者會而有被騙感覺，已與愛情有所關連。陳斐娟將李婉鈺於錄影前、後的陳述解讀為有戀情受騙的感覺，並非毫無根據。

更一審解釋，所謂「愛情騙子」並非僅指「花心」、「用情不專」，如一方對外不願承認或刻意隱瞞交往事實，亦可解讀為對感情欺騙、不負責任；另民意代表有無感情不忠或欺騙等行為，影響選民對該民意代表的道德、品格、誠信是否無瑕的判斷，屬可受公評事項，陳斐娟基於主觀判斷認李婉鈺有感情受到欺騙之感，可認定是善意評論可受公評之事。

更一審認為，縱使陳斐娟使用「愛情騙子」詞足令人產生負面觀感，或使劉建國感到不快或難堪，仍應受憲法言論自由保障，不能認定侵害劉建國的名譽權，26日駁回上訴。可上訴。

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