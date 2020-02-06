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首頁　>　社會

劉建國告陳斐娟 陳盼傳「床照」當事人李婉鈺作證

主持人陳斐娟（右）與立委劉建國委任律師沈靖家（右）庭後一同步出法院。（記者溫于德攝）

主持人陳斐娟（右）與立委劉建國委任律師沈靖家（右）庭後一同步出法院。（記者溫于德攝）

2020-02-06 12:30:19

〔記者溫于德／台北報導〕立委劉建國不滿主持人陳斐娟在臉書粉絲專頁預告節目內容時，張貼「劉建國是愛情騙子」，求償50萬元並公開道歉。台北地院上午開庭，陳斐娟親自到庭並希望法官傳訊「床照」當事人李婉鈺作證，同時痛批劉建國為政治前途違背承諾。

劉建國為此曾告陳斐娟刑事誹謗，經士林地檢署偵查後處分不起訴；劉建國再於北院向陳斐娟提起民事告訴。

劉建國委任律師沈靖家稍早表示，陳斐娟雖辯稱根據李婉鈺陳述張貼內容，但陳斐娟並非單純引用李婉鈺所述，從整個脈絡看來，李婉鈺並未提到劉建國不忠，與陳斐娟張貼「劉建國是愛情騙子」意義有落差。

沈靖家強調，劉建國最在意的是，男女之間感情糾紛常常是各說各話，故陳斐娟報導前應取得劉建國回應卻沒有，具有故意過失。

陳斐娟則辯，李婉鈺在節目中表達內容包括「李婉鈺與劉建國曾論及婚嫁」、「劉建國答應李婉鈺開記者會澄清」等，但劉建國為了政治前途違背承諾，她才用「愛情騙子」形容劉建國。

陳斐娟同時否認未向劉建國取得平衡，節目方曾邀請劉建國上節目但遭拒絕，且劉建國隨時可開記者會，媒體均會報導；此外，劉建國身為政治人物是否應該如此濫訴，不免讓她認為劉建國試圖「以訟封口」、浪費訴訟資源，且她本來就有有監督公眾人物的義務。

陳斐娟最後強調，不願與劉建國和解。

法官庭末諭知陳斐娟陳報李婉鈺、節目製作人聯絡地址，會再審酌是否有必要傳喚作證，諭知候核辦。

立委劉建國捲入新北市議員李婉鈺床照風波。（資料照）

立委劉建國捲入新北市議員李婉鈺床照風波。（資料照）

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