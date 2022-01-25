為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男網友用毒過量死亡 公務員「毒友」怕身分曝光延誤送醫遭訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2022/01/25 11:59

    〔記者王定傳／新北報導〕去年1月1日，某衛生機關翁姓男約聘僱人員，邀約何姓網友及萬姓男子到新北市三重區的住處內開毒趴，過程中，翁男發現何男已過量吸毒、有毒害反應，擔心自己公務員吸毒身分曝光，以自己有醫療證照為由，說服萬男聯手把何男抱進浴缸浸泡熱水，並撬開他嘴巴灌冰水、臉部潑冷水，就是不送醫，最後何男因溺水、肺炎及毒品中毒死亡，新北地檢署今依過失致死罪嫌將翁、萬2人起訴。

    檢警調查，去年1月1日，翁男透過交友軟體Grindr 邀約何男攜帶甲基安非他命（Methamphetamine）至其三重住處開毒趴，另又邀約萬男帶著神仙水加入派對。

    檢方調查，當晚，翁、萬2人目睹何男過量施用毒品發生毒害反應後，翁男因擔心公務員身分吸毒曝光，且堅信：「只要泡熱水讓何男退藥，就不會死亡」，並以自己有醫療證照為由，說服萬男聯手把何男抱進浴缸內浸泡熱水，並撬開他嘴巴灌冰水、臉部潑冷水，就是不送醫。

    隔日凌晨3時許，何男呼吸衰竭，翁男見狀才於凌晨4時許，緊急聯繫119將何男送醫，早已回天乏術；檢方偵辦時，2人均自白犯行。

    檢方認為，翁、萬2人與何男一起吸毒，對被害者負有保護救助義務，而2人本身並無醫療設備及醫治能力，發現被害人有毒害反應時，僅將他浸泡於浴缸內熱水中，任由被害人身體不適異狀延續，延至數小時後才電聯救護人員到場急救，錯失急救時機，致被害人因延誤送醫死亡，2人過失不作為行為與被害者死亡有因果關係，依過失致死罪嫌起訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男子左胸插毒針筒暴斃床上 檢警相驗施打毒品致死
    2022/01/16 16:39

    男子左胸插毒針筒暴斃床上 檢警相驗施打毒品致死
    女疑吸毒過量送醫不治 男友人急叩救護車後神隱摩鐵
    2021/06/08 00:29

    女疑吸毒過量送醫不治 男友人急叩救護車後神隱摩鐵

    福虎生豐好運到 壬寅年走春禮盒推薦
    女吸毒過量陳屍住處 3毒販被起訴
    2021/04/23 15:21

    女吸毒過量陳屍住處 3毒販被起訴
    帶酒店妹出場 吸毒嗨過頭害死酒女遭起訴
    2020/11/05 16:16

    帶酒店妹出場 吸毒嗨過頭害死酒女遭起訴

    塑崩褲新年限量色上市！抽萬元現金
    酒店妹吸食新興毒品PMMA猝死 警逮販毒夫妻檔
    2020/05/14 12:31

    酒店妹吸食新興毒品PMMA猝死 警逮販毒夫妻檔
    8歲童誤食「冰毒」 毒蟲爸「不想坐牢」拒送醫害死兒子
    2018/08/04 23:11

    8歲童誤食「冰毒」 毒蟲爸「不想坐牢」拒送醫害死兒子
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播