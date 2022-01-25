男網友用毒過量死亡 公務員「毒友」怕身分曝光延誤送醫遭訴

新北地檢署。（資料照）

2022/01/25 11:59

〔記者王定傳／新北報導〕去年1月1日，某衛生機關翁姓男約聘僱人員，邀約何姓網友及萬姓男子到新北市三重區的住處內開毒趴，過程中，翁男發現何男已過量吸毒、有毒害反應，擔心自己公務員吸毒身分曝光，以自己有醫療證照為由，說服萬男聯手把何男抱進浴缸浸泡熱水，並撬開他嘴巴灌冰水、臉部潑冷水，就是不送醫，最後何男因溺水、肺炎及毒品中毒死亡，新北地檢署今依過失致死罪嫌將翁、萬2人起訴。

檢警調查，去年1月1日，翁男透過交友軟體Grindr 邀約何男攜帶甲基安非他命（Methamphetamine）至其三重住處開毒趴，另又邀約萬男帶著神仙水加入派對。

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檢方調查，當晚，翁、萬2人目睹何男過量施用毒品發生毒害反應後，翁男因擔心公務員身分吸毒曝光，且堅信：「只要泡熱水讓何男退藥，就不會死亡」，並以自己有醫療證照為由，說服萬男聯手把何男抱進浴缸內浸泡熱水，並撬開他嘴巴灌冰水、臉部潑冷水，就是不送醫。

隔日凌晨3時許，何男呼吸衰竭，翁男見狀才於凌晨4時許，緊急聯繫119將何男送醫，早已回天乏術；檢方偵辦時，2人均自白犯行。

檢方認為，翁、萬2人與何男一起吸毒，對被害者負有保護救助義務，而2人本身並無醫療設備及醫治能力，發現被害人有毒害反應時，僅將他浸泡於浴缸內熱水中，任由被害人身體不適異狀延續，延至數小時後才電聯救護人員到場急救，錯失急救時機，致被害人因延誤送醫死亡，2人過失不作為行為與被害者死亡有因果關係，依過失致死罪嫌起訴。

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