男子工作壓力大留遺書離家 多虧北市警即刻救援

北市警中正二分局泉州街派出所員警接獲家屬報案，火速尋獲男子。（資料照）

2022/01/24 16:40

〔記者王冠仁／台北報導〕1名20多歲男子從事會計相關行業，近來疑因適應不良、壓力過大，而心情不佳。他日前在家中留下遺書後離家出走、不知去向，家人發現後著急報警；警方調閱監視器畫面追查，最後在台北市一處游泳池旁座椅上找到他，成功化解一場危機。

北市警中正二分局泉州街派出所日前接獲報案，民眾聲稱男子離家外出、不知去向，家人在他房內找到一封遺書，擔心他想不開。轄區警方趕到現場，詢問男子家人其衣著與外貌特徵，隨即調閱監視器畫面展開追查。

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員警查出，男子離家後，在台北市中華路、南海路口附近現蹤，並且一路往青年公園方向步行，員警立刻趕到公園周邊四處訪查。青年公園游泳池工作人員告訴警方，曾看到男子過來借用廁所，員警研判他人應該在游泳池附近，四處尋找，最後果然在游泳池附近的座椅上找到他。

員警發現他全身被雨淋濕但沒有大礙，隨即通知他家人趕來。警方也鼓勵他，有任何問題可以向親友求助，千萬不要因為一時衝動做出傻事，徒留家屬傷感。

男子告訴警方，他進入會計相關行業後，自覺學習能力慢、跟不上工作進度，心情難以調適。

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