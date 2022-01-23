地下匯兌遇劫！ 越配被噴辣椒水搶走120萬 警逮2嫌聲押獲准

犯案當天警方展開攔截圍捕，雖尋獲犯案車輛但歹徒已棄車逃逸。（記者許國楨翻攝）

2022/01/23 14:14

〔記者許國楨／台中報導〕嫁來台灣多年的阮姓越配，與同鄉想在過年前將賺的錢匯回越南老家，透過網友介紹加入LINE匯兌群組希減少匯損，20日與佯稱有管道的歹徒相約車內交錢，未料對方趁清點120萬元時，朝她噴辣椒水攜款由同夥接應逃逸，警方昨循線逮捕2嫌，檢方複訊後今天聲押獲准，持續追查幕後共犯。

據查，嫁到台灣8年的阮女，與同鄉欲匯兌的金額有120萬元，為了避免匯損，阮女透過網友介紹，加入一個佯稱可以走「地下匯兌」的LINE群組，因對方訛稱可以用高於市價匯率兌換越南盾，阮女不疑有他與對方約定時地碰面交易，本月20日下午4時許，阮女獨自開車前往北屯區雷中街附近準備交易。

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當時同為24歲的吳姓、曾姓兩名男子共乘一輛自小客前往，先由吳男進入阮女車內，由坐在駕駛座的阮女，將欲匯兌120萬元現金的包包交給吳清點，未料吳清點確認金額後，趁阮女不備時拿出辣椒水朝阮女臉猛噴，隨即拿走包包由開車的曾姓同夥接應逃離。

而阮女見現金被搶走，顧不得臉部被噴辣椒水的刺痛，下車向路人求救報案，轄區第五分局獲報立即啟動線上警網展開攔截圍捕，隨即於北區尋獲歹徒犯案所使用車輛，但兩嫌已棄車逃逸；案經警方組成專案小組追查，昨循線在雲林縣逮捕2嫌，起出剩餘的18多萬元贓款。

但兩嫌在警訊中對犯案經過避重就輕，且對其他贓款流向也交代不清，警方研判還有其他共犯案，訊後全案先依強盜、傷害等罪移送台中地檢署，並持續深入擴大追查，而檢方複訊後認為2嫌所犯為5年以上重罪，有逃亡、串滅證之虞，今天向台中地院聲請羈押禁見獲准。

警方呼籲民眾，有匯兌需求應循正常管道，向合法金融機構辦理，勿向來路不明的管道兌換，除有交易風險也可能觸及不法，且年關將近，至金融機構提領大量現金應小心，可向警方申請護鈔，確保財物安全。

警方根據犯案車輛以車追人，昨循線逮捕2嫌。（記者許國楨翻攝）

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