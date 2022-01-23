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    昔日軍中同袍為賭債反目 豐原警啟動快打警力偵辦

    豐原分局啟動快打警力將阮男等人移送偵辦。（記者張軒哲翻攝）

    豐原分局啟動快打警力將阮男等人移送偵辦。（記者張軒哲翻攝）

    2022/01/23 14:06

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區葫蘆墩公園昨日有6名年輕男子聚眾鬥毆，警方獲報出動線上快打警力到場處理，將現場嫌疑人及被害人共6人帶返派出所調查釐清案情，查出陳男與阮男2人為昔日軍中同袍弟兄，因20萬元賭博債務糾紛，20歲阮男邀4名友人誘騙陳男至公園後，雙方爭執，全案調查完，今日依妨害自由、妨害秩序及傷害等罪嫌將阮嫌等5人移送法辦。

    台中市政府豐原警分局昨日接獲民眾報案葫蘆墩公園有聚眾鬥毆情事，警方初步了解，陳男與阮男2人為昔日軍中同袍弟兄，因陳男疑欠阮男20萬元賭債避不見面，遂由阮嫌透過另一名友人假借買手機名義，相約在葫蘆墩公園面交，由25歲劉男開轎車載阮男、21歲林男、21歲陳男及20歲陳男等4人，見被害人陳男赴約後，阮男等5人先將陳男之的汽車鑰匙拔走，欲以強制力押上車，陳男在拉扯中因奮力抵抗，全身擦挫傷。

    警方接獲報案，立即以無線電呼叫警力支援到場，將在場人帶回警局調查，全案依照程序調查完竣，依違反刑法傷害、妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送地檢署偵辦。

    豐原分局長劉安杰表示，籲請民眾發現不法，請立即撥打110報案專線，警民攜手合作打擊犯罪，強力掃蕩暴力等不法分子，共創宜居社會環境。

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