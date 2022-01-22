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    「操你媽的GG蛋」譙女中校 國防部男高官判賠8萬

    男長官出言不遜，判賠女中校8萬元。（資料照）

    男長官出言不遜，判賠女中校8萬元。（資料照）

    2022/01/22 17:38

    〔記者吳政峰／台北報導〕國防部一名女中校指控遭到直屬男長官摸股溝，還被以「操你媽的GG蛋」等語言羞辱，提告求償。高等法院認為相關證據無法佐證有性侵害事實，但男長官辱罵屬實，日前判賠8萬元，女中校還可上訴。

    女中校主張，2017年8月間調派至國防部某單位，被告為她的直屬長官。同年12月12日，她參加工作餐會，被安排坐在男長官同桌相鄰的座位，詎料，餐會快結束時，男長官竟趁同桌無人在場之際，以右手觸碰她的背部中腰處，貼著肌膚順勢而下，並用手指揭開她內褲，直摸股溝處，甚至用手指抓捏。

    女中校表示，她驚覺遭到性侵害，立刻起身離開現場躲入廁所，聽見陸續有人開始離開，本想可以順勢離去，回到座位上欲取包包時，看到男長官還在原位，她不敢先行離席，遂坐下伺機離開，沒想到男長官再以同樣手法性騷擾，無視她轉頭怒視，直到有人叫他們離開，男長官才罷手。

    女中校另指控，2018年7月10日，男長官在公開的工作場所，接續以「操你媽的B」、「我操你媽的雞巴」、「操你媽的GG蛋」等用語辱罵她，決定提告並求償。

    性侵害部分，高院認為只有女中校的單一指述，沒有其他證人可以佐證其說法，難認有性侵害之實。

    但妨害名譽部分，高院審酌證人證詞，認為只有「操你媽的GG蛋」一詞有人聽到，其餘兩句「操你媽的B」及「我操你媽的雞巴」則難以認定屬實。

    高院指出，男長官在公開工作場所，以「操你媽的GG蛋」一詞辱罵女中校，害女中校須承受同事的異樣眼光，人格及地位遭到貶抑。

    高院強調，男長官有相當的社會智識經驗，可知其侮辱言語會貶損女中校的社會地位，卻逕自為之，故意侵害名譽至明，情節重大，評議後判賠8萬元。男長官不得上訴，女上校仍可上訴。

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