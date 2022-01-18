車卡窄巷乘客接手突狂飆作勢衝撞 恫嚇租賃車駕駛交錢換命

25歲邱姓男子去年找來租賃車附駕駛，載他到桃園市中壢、平鎮區等地，疑因缺錢花用，過程中趁機恫嚇吳姓租賃車駕駛交出1萬4000元。邱男近日被依恐嚇取財未遂、傷害、行使偽造私文書等罪嫌起訴。（記者鄭淑婷攝）

2022/01/18 15:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕25歲邱姓男子去年以手機找來租賃車附駕駛，載他到桃園市中壢、平鎮區等地，過程中因行經窄巷卡住，由邱男接手駕駛。不過，邱男疑因缺錢花用，突然加速狂飆作勢衝撞路邊車輛，趁機恫嚇吳姓租賃車駕駛交出1萬4000元，甚至持美工刀割刺他大腿，落網後還以假身分應訊，近日被桃園地檢署依恐嚇取財未遂、傷害、行使偽造私文書等罪嫌起訴。

邱男有毒品等前科，去年5月15日晚間6點多，以手機找來租車附駕駛，並連租好幾天，指示前往中壢、平鎮等地。同年月17日凌晨0點多，因車輛行經窄巷卡住改由邱男駕車，邱男竟趁機恫嚇吳姓租賃車駕駛，要求交出1萬4000元，否則要衝撞路邊車輛，他邊說還邊加速狂飆作勢衝撞，吳男不斷哀求「身上沒帶那麼多錢」，反遭邱男持美工刀割刺大腿。

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吳姓租賃車駕駛後來趁邱男將車停靠超商時，向老闆求救「我被挾持了」，警方獲報隨即趕抵現場逮人，並在邱男身上查扣美工刀，邱男應訊時一度以哥哥身分應訊，被戳破後多加1項罪名。

檢方從邱男供詞及吳男、吳男老闆證述等證據，分依恐嚇取財未遂、傷害、偽造文書等罪嫌將邱男起訴；邱男另被控妨害自由、強盜未遂等罪，因吳男於過程中有下車、未被綑綁等，邱男也未要求他不能離開，檢方認為此部分證據不足。

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