軍艦匿蹤塗料機密文件外洩 3被告更二審獲判無罪

高院更二審判三名被告無罪。（資料照）

2022/01/18 10:22

〔記者吳政峰／台北報導〕國防部聯勤司令部前少將參謀長劉黎宗，2010年間外洩「海軍艦艇雷達匿蹤材料塗裝執行檢討報告」軍事機密，被依洩密罪判刑1年10月，緩刑5年。而涉案的聯勤司令部前中校新聞官哈用‧勒巴克、石樂山、研發業者陳國樑，因不知該文件被列為「機密」等級，高等法院更二審18日判3人無罪。

劉黎宗2004年起擔任軍備局生產製造中心第203廠廠長，負責研發「海軍光華六號原型艇匿蹤塗裝」專案，2005年與陳國樑所經營的麥克崴科技公司合作「海軍艦艇雷達匿蹤塗裝工程及測試作業」，但測試結果不理想，與麥克崴解約。

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負責驗收的王姓工程官遂依照資料製成「海軍艦艇雷達匿蹤材料塗裝執行檢討報告」，並列為「機密」，需到2014年9月30日才能解密。

2006年、2007年間，第203廠辦理尾牙聚會，劉黎宗從王姓工程官手中拿到該檢討報告，並於2010年間，在聯勤司令部副參謀長辦公室內，把報告交給已退役、時為「勒巴克顧問有限公司」負責人的哈用‧勒巴克，哈用‧勒巴克再交給友人石樂山。

石樂山輾轉把報告交給曾官拜上校的長涓公司負責人陳道明，而因陳道明與陳國樑有業務往來，遂影印一份給他留存。陳國樑一直不知當年解約原委，直到看完檢討報告後，懷疑其中涉有官商勾結，對外檢舉爆料，軍方這才驚覺內部機密外洩，趕緊報請檢察官偵辦。

高檢署認定機密外洩，依「交付軍事機密」起訴劉黎宗等5人，劉黎宗辯稱誤認報告沒有價值，才會交付他人，被依洩密罪、交付機密罪判刑1年10月，緩刑5年，免於牢獄之災；陳道明認罪，判刑1年6月，緩刑4年。

哈用‧勒巴克、石樂山及陳國樑等三名被告，原被判刑1年10月，但高院認為，檢討報告是以內部簽稿併呈方式列為機密，三人只有拿到文件，並未拿到簽稿，無從得悉報告被列為軍事機密，故無洩密的主觀犯意，合議庭評議後判三人無罪，可上訴。

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