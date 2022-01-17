桃園婦臉部發黑陳屍住處 子呆坐一旁伴屍1週替母蓋被子

周婦大兒子仍坐在同樣的位置上，除了偶爾外出買食物，幾乎24小時不離開。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/01/17 19:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢區69歲周姓婦人，本月15日被里長發現，臉部發黑倒臥住家客廳座椅，42歲大兒子呆坐一旁，從婦人狀況研判，他伴著媽媽遺體約有一週，期間還有幫媽媽蓋被子，據悉，婦人罹有中度身心障礙，與她相依為命的大兒子身心狀況也不佳，因自我意識相當高，拒絕就醫鑑定，連腳部浮腫都不願看醫生，里長不時前往關心，他至今仍呆坐在同樣的位子上，除了偶爾外出買食物，幾乎24小時不離開。

鄰里透露，婦人與丈夫育有3個兒子，次子、么子都因身心障礙，安置在教養院照料，幾年前丈夫過世後，婦人與大兒子相依為命，靠著身障補助及丈夫退休俸生活，大兒子身心狀況也不佳，但脾氣比較硬、自我意識高，旁人勸他就醫鑑定，都被他以「我好好的幹嘛鑑定」拒絕，社工前來訪視都吃閉門羹，過去還會看他騎機車帶媽媽出門買東西、四處逛，近來因機車故障就很少見到母子倆一起外出。

請繼續往下閱讀...

周婦居住的巷弄最近傳出異味，當地里長接獲住戶反映，15日傍晚6點多挨家挨戶尋找味道來源，從周婦住家外頭往內查看，赫見周婦臉部發黑倒臥住家客廳座椅，她的大兒子就坐在一旁，趕緊通報警方、消防人員到場，但從周婦狀況研判，她死亡約有一週，對於詢問「不知道媽媽走了嗎」，周婦大兒子只說「天冷、鼻塞聞不到味道」，還有幫媽媽蓋被子。

檢警已會同法醫相驗周婦遺體，初判沒有外力介入痕跡，里長表示，會協助處理周婦後事，預計近日火化並安置公墓，另會持續勸周婦大兒子就醫鑑定，尋求社會資源介入協助；轄區警方表示，周婦去世後只剩她大兒子一人，會派員前往關心、提供協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法