國1號南崁交流道周邊 最快3月一口氣增4個科技執法

桃園市警方在桃園市蘆竹區中正路、榮興路口設置「固定式取締車輛違規迴轉照相設備」。（記者魏瑾筠攝）

2022/01/16 22:40

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市國道一號南崁交流道北出匝道欲左轉南崁方向車多，引發路口阻塞問題，另常有汽、機車在蘆竹區中正路、榮興路口及國一南出匝道、新南路一段往桃園方向路口違規迴轉，加上市府26日起祭出，汽車行駛國門陸橋下橋後禁併入國一南下匝道措施，為此桃園市政府規劃將一口氣在南崁交流道周邊增設4個科技執法，最快3月底設置完成。

桃園市政府交通局表示，國道一號南崁交流道上、下班通勤時間車流量大，其中北出匝道往南崁方向雖已劃出3個車道分流，但尖峰時段若遇綠燈，仍無法讓所有車輛左轉往南崁，導致部分車輛堵在路口，而影響走中正路往桃園方向的車輛通行，造成交通打結，對此交通局預計3月底在該路口增設科技執法，保持路口淨空，違者可開罰600至1200元。

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桃園往南崁方向的蘆竹區中正路、榮興路口，以及南崁往桃園方向的新南路一段與南出匝道路口均禁止迴轉，但常有駕駛貪圖方便違規，導致車輛動線受阻，對此警方也將在2個路口新增「固定式取締車輛違規迴轉照相設備」，進行科技執法，違規迴轉可處600至1800元罰鍰。

另，桃市府預計26日起實施汽車行駛國門陸橋，下橋後禁止併入國一南下匝道，警方表示，南崁往桃園方向的新南路一段已劃設機車專用道，但對向並未劃設，對機車族而言僅有「半套」防護，經多次會勘，確定將在桃園往南崁方向的新南路一段劃設機車專用道，完成「全套」防護。

警方表示，現行汽車行駛國門陸橋下橋後可併入國一南下匝道，會與機車車流交織，易發生追撞及同向擦撞事故，經評估，實行禁併措施，不僅可降低交通事故，保障用路安全，也不影響往南下匝道用路人的上、下班通勤時間，提醒民眾，屆時科技執法上路後，倘若未依標誌、標線指示行駛，可開罰600至1800元罰鍰。

為解決國道一號南崁交流道北出匝道欲左轉南崁車多，引發路口阻塞問題，桃園市政府交通局將設置科技執法，保持路口淨口。（記者魏瑾筠攝）

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