新竹致佳科技廠房燒毀 初判化學物品應無外洩

致佳科技目前外觀已無明火，但內部仍有些許煙冒出，已派遣挖土機準備進行開挖。（圖由竹縣消防局提供）

2022/01/16 16:59

首次上稿 09:03

更新時間 16:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹工業區致佳科技昨晚9點許發生火警，新竹縣政府消防局出動33車78人前往搶救，廠房3層樓建物築全面燒燃，今（16日）早6點多撲滅火勢，殘火已處理完畢，起火原因尚待鑑定，環境持續監控，損失也待估；經查，該公司前晚正好尾牙，廠房火警未造成人員受傷受困，警衛發現警鈴大響通報119，經消防和環保人員搶救，初步掌控化學物品應無外洩，週一將進一步入廠調查確認。

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消防局勤務指揮中心表示，位在湖口鄉光復北路的致佳科技，主要為兩棟3層樓的建築物廠房連通，初步了解，火警可能是廠房後方的作業區，廠內堆置大量塑膠包材、包裝紙，以及硫酸、硝酸、氫氟酸、強鹼、丙酮、氫氟酸等化學原料，消防局出動化災處理車、雲梯車前往。

（補）消防局火災調查科表示，初步了解，起火的廠房作業區有火源，應非人為因素，但目前廠內殘火處理中，尚無法派員進入採證、調查。

環保署毒災應變隊和新竹縣政府環保局也進駐，環保局表示，現場周圍PID值（揮發性有機物質）尚無異常，毒災應變隊也在現場待命處理，持續協助進行上下風檢測，掌握狀況；據現場廠方人員說，燃燒區域為包裝紙倉庫和成品存放區，實際燃燒範圍仍待鑑定後確定。

整個夜間因大量濃煙直竄天際，空氣瀰漫臭味，遠遠就可看見，附近民眾門窗緊閉。消防局表示，經消防人員全力搶救，今天凌晨3點11分控制火警，6點22分撲滅，目前外觀已無明火，但內部仍有些許煙冒出，考量內部有囤放化學物質，暫時不進入內部，已派遣挖土機準備進行開挖。

新竹工業區致佳科技15日晚間9點許發生火警，大量濃煙直竄天際，空氣瀰漫臭味；新竹縣政府消防局出動33車78人前往搶救。（圖由竹縣消防局提供）

新竹工業區致佳科技15日晚間9點許發生火警，大量濃煙直竄天際，空氣瀰漫臭味；新竹縣政府消防局出動33車78人前往搶救。（圖由竹縣消防局提供）

新竹工業區致佳科技火警經消防人員全力搶救後，在今天（16日）凌晨3點11分控制火警，6點22分撲滅，目前正在進行殘火處理。 （圖由竹縣消防局提供）

新竹工業區致佳科技火警經消防人員全力搶救後，在今天（16日）凌晨3點11分控制火警，6點22分撲滅，目前正在進行殘火處理。 （竹縣消防局提供）

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