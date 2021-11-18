女大生喝掛躺他床上 凍未條手摸進胸罩裡…...結果gg了

謝姓男大生邀女同學飲酒，卻趁機女同學喝茫時掀衣揉胸，女同學不堪被辱憤而提告。（資料照）

2021/11/18 00:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化謝姓男大生去年與同校女同學在宿舍喝酒聊天，後來女生不勝酒力躺在他床上睡著，他覬覦女同學美色，將上衣掀開，伸手摸進胸罩裡，直到女大生驚醒發聲制止，事後被告，謝男趕緊提出18萬元要求和解；彰化地院審理認為謝男違反乘機猥褻罪，判處徒刑7月，緩刑2年。

判決書指出，謝男（21歲）於去年11月某日晚間11時許，邀女同學到他跟江男的租屋處一起喝酒聊天，3人無酒不歡，直至隔日凌晨快4點，江男起身離開至其他房間盥洗，女同學因喝了太多的梅酒及野格利口酒，直接喝掛倒在房間床上熟睡。

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而謝男見房間只剩他跟女同學，遂起色意，將女同學的上衣掀起，露出胸罩，又把褲子褪下到膝蓋，露出內褲欣賞，謝男約看了10秒鐘，卻忍不住伸手到女同學的胸罩裡撫摸揉捏胸部，女同學當場嚇醒尖叫，憤而報警提告。

謝男坦承犯行，並願意以18萬元跟女同學和解，並先支付10萬現金，另8萬尾款以每月支付1萬元至償還完為止。

法官審理，認為謝男乘機猥褻女同學，欠缺尊重女性身體自主權，造成其身心傷害，但審酌謝男血氣方剛，一時失慮，犯後也與被害者達成和解，並兼衡無前科，判處徒刑7月，並予以緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。

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