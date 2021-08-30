惡雇主！「摸胸」叫醒外籍看護 她靠衛生紙求救

台北市魏姓男子聘僱印尼看護工照顧父親，卻連續16天故意以手搓揉胸叫醒女看護，甚至得寸進尺動手摸她下體告知「阿公要尿尿了」；高等法院考量魏男二審已改口認罪，也和被害人和解，以16個乘機猥褻罪判1年10月、性騷擾判拘役60天，緩刑3年。（情境照）

2021/08/30 19:24

〔記者楊國文／台北報導〕台北市魏姓男子聘僱印尼籍女看護工來台照顧斷腿致行動不便的父親，卻在醫院輪流照顧父親時，連續16天的清晨均故意以手搓揉她的胸部方式叫醒她，魏姓男子見外籍看護持續隱忍，竟得寸進尺，動手摸她的下體告知「阿公要尿尿了」，女看護忍無可忍，在衛生紙上寫求救信，請另名印尼看護幫忙報警；高等法院考量魏男二審已認罪，也和被害人和解，今以16個乘機猥褻罪判1年10月、性騷擾判拘役60天，緩刑3年。

判決指出，魏男於2018年2月13日起，聘雇印尼籍女看護首次來台照顧斷一條腿的魏父，1周後，魏父因病住進醫院治療，魏男即帶著女看護一同在病房，採兩人輪流方式，全天候看護魏父。

請繼續往下閱讀...

不料，魏男從父親入住的第一晚起，看到20歲多頭的女看護人睡姿，竟意圖輕薄，趁她閉眼休息時，雙手來回不停撫摸她的臂部、大腿，女看護因考量魏男是雇主身份，惟恐惹他不高興，均裝做已熟睡，不敢反抗。

不料，魏男得寸進尺，自此連續16天清晨，以手搓揉女看護的胸部來叫醒她，換手照顧魏父，不久，還以手摸她下體的方式，告知「阿公要尿尿了」。女看護自此忍無可忍，立即以衛生紙當做求救信，請另名印尼女看護替她，院方知悉後，替被害人報警將魏男查獲。

魏應訊否認乘機猥褻或性騒擾犯行，委任律師主張，只有女看護片面指控，魏男若有不法，護理師應該會接獲投訴才對，或者女看護可撥打1995專線對外求援，有可能是因為顧魏父很辛苦而無法適應，為了更換雇主，才捏造事實。

不過，士林地院依據女看護和證人證詞、衛生紙紙條內容等事證，認定魏男犯行明確，以16個乘機猥褻罪判1年10月，不得易科罰金，另外，性騷擾判拘役60天，得易科罰金6萬元。

魏男不服，上訴高等法院後改口認罪，並和女看護達成和解，高院今維持原判之外，另同意給予緩刑3年。還可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法