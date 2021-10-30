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    巨乳妹沉睡突感乳頭被捏 摸到陰毛才驚覺不是男友

    小妤在男友租屋處沉睡時，竟遭男友室友猥褻。（情境照）

    小妤在男友租屋處沉睡時，竟遭男友室友猥褻。（情境照）

    2021/10/30 20:24

    〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名女子小妤（化名）2020年間到男友租屋處休息，沉睡間突然感覺到乳頭與陰毛被揉捏，原本以為是男友，沒想到睜眼一看，竟是男友的室友傅男對她上下其手，且即將進行指侵，小妤驚恐尖叫，逼退惡男，倖免於侵犯。高等法院認為新北地院依乘機猥褻罪判傅男1年徒刑合理，日前維持原判。

    小妤胸前宏偉，身材姣好，2020年間到男友租屋處，見男友與傅男在客廳飲酒，便逕行到房間休息。睡到一半，小妤突然感覺有人在摸她的乳頭，1分鐘後，小妤感到鹹豬手已摸到陰毛，時間約5、6秒，並試圖侵入下體，才睜開雙眼，沒想到映入眼簾的不是男友，而是傅男。

    眼前景象太過駭人，小妤當場尖叫，並用手阻攔傅男指侵。傅男見事跡敗露，立刻裝沒事轉身離開關門。小妤立刻打電話給男友，才知道男友外出撞球，她泣訴自己雙峰與私密部位遭到侵犯，並且流著淚衝出男友租屋處。

    男友得知後，帶著小妤回家跟傅男對質，傅男否認，還嗆聲「驗指紋」、「你報警啊！」小妤情緒激動，當場報案。

    小妤還找傅男的母親理論，傅母一再表示兒子已經承認確實有做對不起小妤的行為，且對自己所為感到慚愧，有意願賠償，在旁的傅男沉默不語，未出言反駁。

    雖然傅男事後否認曾進去小妤房間，更未猥褻小妤，但高院認為這是他臨訟卸責之詞，不足憑採。

    高院指出，傅男利用小妤熟睡而不知抗拒的機會遂行乘機猥褻，對小妤身心驚嚇及傷害，審酌他犯後未與小妤達成和解或賠償損失，未獲原諒，評議後認定原審判刑1年合理，駁回上訴。

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