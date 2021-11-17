礁溪銀樓搶案全案偵結起訴 檢方建請法院從重量刑

涉案搶匪（中）被警方逮獲，今被檢方起訴並要求法院從重量刑。（資料照）

2021/11/17 16:32

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉10月6日晚上發生銀樓搶案，歹徒開槍行搶，銀樓老闆頭部中彈，全案今天由宜蘭地檢署偵結，涉案陳姓嫌犯被依加重竊盜、槍砲、加重強盜未遂及殺人未遂等罪嫌起訴，檢察官批評嫌犯以極端暴力手段取人財物，建請法院從重量刑。

宜檢表示，陳姓被告10月6日清晨駕駛自小客車，持改造槍彈，從花蓮縣新城鄉住處抵達宜蘭縣礁溪鄉，途經礁溪某銀樓附近，因個人經濟壓力，計畫持槍搶劫銀樓。

請繼續往下閱讀...

陳嫌為掩人耳目，先於下午4時31分，持螺絲起子竊取黑色安全帽，回到自小客車換裝，下午5時48許，再竊取重型機車及鵝黃色安全帽2頂，晚間7時50分，騎乘竊得機車及頭戴鵝黃色安全帽、鴨舌帽，前往銀樓開槍行搶，導致銀樓老闆頭中彈。

陳嫌喝令老闆兒子打開金飾櫥櫃，老闆妻子趁隙持書丟擲陳嫌持槍之手，兒子接續持椅子砸陳反擊，陳嫌驚惶逃逸返回花蓮，並沿路棄置機車、車牌、衣帽、安全帽及槍彈等物湮滅罪證，銀樓老闆頭部子彈擦傷，送醫急救後倖免於難。

宜蘭地檢署檢察官韓茂山，指揮宜蘭縣警察局刑事警察大隊及礁溪分局偵辦，10月8日在嫌犯花蓮住處，拘捕陳某到案並聲請羈押獲准。全案經宜檢偵結起訴，檢察官抨擊嫌犯以極端暴力手段取人財物，不僅危急被害民眾生命，且嚴重破壞治安，建請法院從重量刑，以資懲儆。

礁溪某銀樓10月間遭歹徒開槍搶劫，現場血跡斑斑。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法