欠債退伍少校闖海軍教準部 檢憲警釐清是否涉及共諜？

欠債退伍少校夜闖海軍教準部，檢憲警釐清是否涉及共諜？圖為被闖入的海軍左營基地。（資料照，記者洪定宏攝）

2021/11/17 12:29

〔記者洪定宏／高雄報導〕34歲陳姓退伍少校12日深夜持偽照證件，侵入海軍左營基地的教準部，16日深夜被逮捕後，憲警專案小組未在租屋處及手機內發現軍方文件，手機資料是否已刪除？後續將勘驗手機。

最讓專案小組納悶的是，陳男任職海軍教準部期間，長年專責體能訓練與鑑測，可說無機密可言，他原本的辦公室同僚，也沒有特殊機密。是否因急需金錢償還債務而淪為共諜，先以偽照證件侵入營區展現實力？有待檢方深入指揮偵辦，進一步過濾陳男的通聯記錄，調查他退伍後的往來對象。

請繼續往下閱讀...

據了解，海軍教準部全稱「海軍教育訓練暨準則發展指揮部」，管轄海軍技術學校、海軍陸戰隊學校、海軍新兵訓練中心、海軍陸戰隊新兵訓練中心，負責基層訓練及編撰準則，無關目前最熱門且高度機密的潛艦人員訓練。

再者，陳男侵入的教準部營舍，機敏度低，主要的機密文件在另處營區，但過濾監視器畫面，未發現陳男前往。

最特別的是，清查所有教準部辦公室的門鎖、文件櫃、抽屜及電腦，都沒有被破壞、翻動、開啟痕跡，遑論被竊取，但懷疑使用手機拍攝。

由於未婚的陳男任職期間，投資失利欠債，被檢舉金錢不當借貸後，去年9月申請退伍，去年11月生效。就算以退伍金償還，債務仍未還清。

因此，專案小組懷疑，陳男有無可能因急需金錢償還債務而淪為共諜，先以偽照證件侵入營區展現實力？有待檢方深入指揮偵辦，進一步過濾陳男的通聯記錄，調查他退伍後的往來對象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法