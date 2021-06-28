自由日日shoot》少將涉共諜被退伍 提告遭法院打臉

前馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康涉共諜案，雖獲不起訴處分，但國防部認為他「視軍人榮譽於無物」，且一年內未納編，核定他退伍。（資料照）

2021/06/28 05:30

雖獲不起訴 但確有接受招待 軍方斥視軍人榮譽於無物

〔記者楊國文／台北報導〕前馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康被控涉共諜案，且多次接受中方人員招待，被國防部以不適任為由，調任空軍司令部委員接受調查，謝雖獲不起訴處分，但國防部認為他「視軍人榮譽於無物」，且一年內未納編，核定他退伍，謝不服打官司要求撤銷處分；最高行政法院認定處分於法有據，判謝敗訴確定。

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謝嘉康 原被視為明日之星

五十九歲的謝嘉康是陸軍官校正期班砲兵五十六期畢業，歷任飛彈指揮部副指揮官、少將指揮官、馬防部少將副指揮官等要職，原本被視為明日之星，但涉共諜案後「被退伍」，也斷了軍中前途。

檢調指控，辛姓空軍退役上校應中國總政戰部「趙明」指示，涉嫌在台發展組織並蒐報我軍事機密。辛男二○一○年起邀約時任上校的謝嘉康出國旅遊，謝起初因公而未成行，經辛一再邀請，謝最終受邀赴星馬等地旅遊，並受贈貴州茅台酒等物；謝經檢方訊後諭知十萬元交保。

檢方二○一七年五月依國安法發展組織未遂罪將辛男起訴，檢方認為謝雖接受招待，也與中方人士接觸，但查無犯罪事證，將謝不起訴處分。辛男一審判六月，可易科罰金；二審認定辛罪證不足改判無罪，由最高法院審理中。

另，檢方認為謝身為國軍將領卻不知避嫌，接受招待也有不當，送交國防部調查其違失；國防部將謝調任空軍司令部少將委員，展開行政調查。

一年內未納編 軍方強制退伍

二○一八年三月，空軍司令部召開將級軍官逾額納實評議會，認定謝明知和他接觸者具中國軍方背景，卻仍接受招待，「視軍人榮譽於無物」，嚴重影響軍方形象。另外，空軍少將編制為卅二人，謝的馬防部少將副指揮官一職已被佔缺，而當時少將員額卻有卅三人（包含謝的委員職務在內），且一年內未檢討將謝納入編制，同年五月依服役條例第十五條第四款的「逾越編制員額」等規定，報請國防部核定謝的退伍處分。

謝提訴願被駁回，打行政訴訟指出，他已獲不起訴處分，還他清白，若空軍無少將缺，應查詢陸軍有無少將編制讓他納實，核定他退伍違反憲法保障工作權規定。

最高行認於法有據 判謝敗訴

台北高等行政法院認為，審酌台灣和中國間政治情勢，中國對台灣採取軍事行動仍無法排除，空軍司令部將謝調任委員，屬適當處分；此外，謝原本屬陸軍飛彈部隊，經組織調整已移編至空軍司令部，依服役條例處分妥適。上訴後，最高行政法院認定處分於法有據，判謝敗訴確定。

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