自由日日shoot》少將涉共諜被退伍 立委：被處分一點都不冤枉

前馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康涉共諜案，雖獲不起訴處分，但國防部認為他「視軍人榮譽於無物」，且一年內未納編，核定他退伍。（資料照）

2021/06/28 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕退役少將謝嘉康被控曾與中方人員接觸、有涉共諜案之嫌遭檢方調查，雖獲不起訴，卻因調查期間被調任空軍少將委員，一年內無職缺納實而「被退伍」。國軍將領認為，中共已頻對我國滲透，軍人本應具有更高警覺心，否則即使不起訴、獲判無罪，「跳到黃河裡都洗不清」；立委也指，高階要員與不適當人物接觸，被處分「一點都不冤枉」。

謝嘉康二○一七年遭指控涉入共諜案，國防部於該年五月表示，謝的確曾與「涉嫌遭中共吸收的民間人士」接觸，並在二○○九年、二○一○年前往第三地接受招待旅遊，因此調任空軍司令部少將委員等候司法調查。

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雖檢方查無謝嘉康犯罪事實，將謝不起訴處分，卻也認定謝身為國軍將領，卻不知避嫌。謝自調任空軍委員後，一年內皆未獲調派新職納實的機會，因此依「陸海空軍軍官士官服役條例」強制退伍。

國軍將領認為，站在捍衛國家安全角度而論，在中共頻對我國滲透的背景下，軍人本應有更高的警覺心，擔任要職者更該深知中共的企圖，自身與家眷都該有防範共識，否則即使司法最終不起訴處分或者判決無罪，仍是「跳到黃河裡都洗不清」。

民進黨立委王定宇直指，謝嘉康曾在飛彈指揮部任職，為涉及國軍飛彈機敏的要員，縱使未遭起訴，但其與不適當人物接觸、交流，站在自我要求及軍方行政管理角度而論，本為一樁缺失，「被處分一點都不冤枉」。另外，面對中國威脅的嚴峻情勢下，檢調辦案要依照證據，也應善用司法權能杜絕危害國家安全之事。

但有不具名的高階退將提出不同看法指出，若國軍將領投共，或因自身立場發表親共、中傷國軍的言論，本應嚴懲並面對司法處分，但謝嘉康已獲檢方不起訴處分，國軍理應在他服役時給予合適職務，否則根本是「打蒼蠅不打老虎」。

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