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    扯！國道飆到時速215公里 無照男還酒駕追撞前車

    警方酒測路檢。示意圖（資料照）

    警方酒測路檢。示意圖（資料照）

    2021/11/17 11:01

    〔記者王定傳／新北報導〕去年12月，無駕照的彭姓男子酒駕開車在台北市重慶北路4段狂飆到時速112公里，接著開上國道一號高速公路重慶北路匝道後，以時速175至213公里狂飆，在國一南下27.4公里處追撞前車，導致前車一對夫妻受傷，新北地檢署今依公共危險及過失傷害罪嫌將他起訴。

    檢警調查， 去年12月12日凌晨2時許，無照且有喝酒的彭男，開車載女友上路，準備從台北市北投返回新北市新莊區住處，行駛至重慶北路4段時，以時速112公里狂飆並跨越分道線，接著開上國道一號重慶北路匝道後，以時速175至213公里狂飆，還隨意變換車道。

    檢方調查，同日凌晨3時3分，他瘋狂駕車行經國道一號高速公路南下27.4公里時，從後方追撞前方一台廂型車，致車內一對夫妻受傷，丈夫受有顳骨骨折併顱腔積氣及鼓室積血、頸椎骨折、左肩胛股粉碎性骨折、肋骨骨折、面神經麻痺併暴露性角膜炎等傷害，其妻除了腦震盪外，全身亦有多處撕裂傷等。

    警方獲報前往處理並將彭男送醫，測得他血液中的酒精濃度高達每毫升241毫克；檢方偵辦時，彭男還否認犯行，辯稱車禍送醫後，朋友載他外出喝酒，並未酒駕。檢方不採信，依不能安全駕駛、妨害公眾往來安全及過失傷害罪嫌將他起訴，加上他無照又酒駕，請法院依道路交通管理處罰條例規定加重其刑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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