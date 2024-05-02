為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

找股市操盤手炒自家股票 健身器材大廠岱宇國際前董座被起訴

台北地檢署今依違反證券交易法等罪，將林英俊（見圖）、鍾沛宏及蘇信華等3人起訴。（資料照）

台北地檢署今依違反證券交易法等罪，將林英俊（見圖）、鍾沛宏及蘇信華等3人起訴。（資料照）

2024/05/02 12:49

〔記者吳昇儒／台北報導〕健身器材大廠岱宇國際前董座林英俊與投資人關係經理鍾沛宏，於2018年間見公司股票交易量持續低迷，為了拉抬股價找來股市操盤手蘇信華協助，炒作岱宇公司股票，獲利高達7415萬餘元。台北地檢署今依違反證券交易法等罪，將林英俊、鍾沛宏及蘇信華等3人起訴。

檢調查出，上市公司岱宇國際前董事長林英俊自2018年至2019年間，為了拉抬自家股票，透過鍾沛宏找上股市操盤手蘇信華謀議，由林出資提供蘇男買賣岱宇公司股票，以操縱股價，鍾沛宏則居中指示、回報，若有獲利由蘇朋分一半利潤。

3人便自2018年8月9日起至隔年11月30日止，共321個營業日，利用22個證券帳戶連續高價買入與相對成交等方式，操作岱宇公司股價。

檢察官偵訊後認為，3人操作股價獲利達7415萬餘元，且於分析期間多次抬高、壓低岱宇公司股價，已違反證券交易法，依法將3人起訴。

成立於1990年的岱宇國際，以國際貿易起家，經銷網遍布86國，擁有130多家事業夥伴，鎖定國際運動品牌通路，與本土製造商建立合作關係，該公司業務範圍包括產品設計、製造及經銷。而林英俊也於去年11月10日辭任岱宇國際公司董事長，改由長子林佑穎接班。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
將併德國通路商 岱宇明年商用健身器材比重拚翻倍
2016/11/24 09:06

將併德國通路商 岱宇明年商用健身器材比重拚翻倍
涉勾結炒手拉抬股價 上市運動用品通路商老闆200萬元交保
2023/08/03 08:31

涉勾結炒手拉抬股價 上市運動用品通路商老闆200萬元交保
岱宇SPIRIT 代工升等買殼打天下
2016/11/28 06:00

岱宇SPIRIT 代工升等買殼打天下
上市運動用品通路商老闆涉勾結炒手拉抬股價 檢今搜索約談16人
2023/08/02 16:48

上市運動用品通路商老闆涉勾結炒手拉抬股價 檢今搜索約談16人
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播