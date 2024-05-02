找股市操盤手炒自家股票 健身器材大廠岱宇國際前董座被起訴

台北地檢署今依違反證券交易法等罪，將林英俊（見圖）、鍾沛宏及蘇信華等3人起訴。（資料照）

2024/05/02 12:49

〔記者吳昇儒／台北報導〕健身器材大廠岱宇國際前董座林英俊與投資人關係經理鍾沛宏，於2018年間見公司股票交易量持續低迷，為了拉抬股價找來股市操盤手蘇信華協助，炒作岱宇公司股票，獲利高達7415萬餘元。台北地檢署今依違反證券交易法等罪，將林英俊、鍾沛宏及蘇信華等3人起訴。

檢調查出，上市公司岱宇國際前董事長林英俊自2018年至2019年間，為了拉抬自家股票，透過鍾沛宏找上股市操盤手蘇信華謀議，由林出資提供蘇男買賣岱宇公司股票，以操縱股價，鍾沛宏則居中指示、回報，若有獲利由蘇朋分一半利潤。

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3人便自2018年8月9日起至隔年11月30日止，共321個營業日，利用22個證券帳戶連續高價買入與相對成交等方式，操作岱宇公司股價。

檢察官偵訊後認為，3人操作股價獲利達7415萬餘元，且於分析期間多次抬高、壓低岱宇公司股價，已違反證券交易法，依法將3人起訴。

成立於1990年的岱宇國際，以國際貿易起家，經銷網遍布86國，擁有130多家事業夥伴，鎖定國際運動品牌通路，與本土製造商建立合作關係，該公司業務範圍包括產品設計、製造及經銷。而林英俊也於去年11月10日辭任岱宇國際公司董事長，改由長子林佑穎接班。

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