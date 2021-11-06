2轎車平雙隧道內飆車 雙雙被判罰15萬車還被沒收

李姓男子、簡姓男子各自開一台車，在台2丙線平雙隧道內飆車。基隆地院日前審結，依妨害公眾往來安全罪，判處2人各5月徒刑，得易科15萬罰金。（資料照，記者林嘉東翻攝）

2021/11/06 18:02

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子、簡姓男子各自開一台車，在台2丙線平雙隧道內，占據2個車道，併排飆車，比誰車子的馬力比較大。基隆地院日前審結，依妨害公眾往來安全罪，判處2人各5月徒刑，得易科15萬罰金；其中，李開的是自己的車子，還被法院沒收。

新北市台二丙線沿線風景優美，引來大批遊客，其中平雙隧道內道路平整、筆直，吸引不少改裝車輛前來飆速。

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新北市瑞芳警分局為保障用路人安全，除在隧道內裝置固定測速照相機外，還不定時增設機動測速機，嚴格取締超速與競速車輛。

李姓男子與簡姓男子今年6月間，各開一台車，在台2丙線平雙隧道內，占據2個車道，併排競速，飆車，比誰車子的馬力比較大；經警調閱沿線路口監視畫面，追查出2人在隧道內競速；其中，李男是開自己的車，簡男開的車則是租來的。

檢方調查時，李、簡坦承犯行，被檢方依妨害公眾往來安全罪嫌起訴。

判決指出，李、簡2人以佔據雙向車道、併排競速飆車方式行駛，以嚴重超速的方式駕駛車輛，造成往來用路人受有危險，念及2 人犯後坦承犯行，各判處5月徒刑，得易科15萬元罰金。

不過，李、簡2人把平雙隧道當成車友「飆車」競技場，日後車友「飆車」有樣學樣，遺禍害甚大，因此，宣告沒收李的車子，至於，簡開的車子是租來的，不是簡所有，不宜沒收。

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