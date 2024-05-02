44歲女再婚又生2寶養不起 告與前夫所生子女索求扶養費

44歲人妻控告自己與前夫所生的2名子女，聲明支付扶養費，台中地院駁回。（記者張瑞楨攝）

2024/05/02 12:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市44歲女子阿香，與前夫育有2名子女，她離婚後又再婚，與現任丈夫生育2名子女，卻因打零工收入不穩定，養不起兩名幼子，她向台中地方法院提起民事訴訟，控告自己與前夫所生的2名子女，應負起扶養義務，每月支付2萬5666元的扶養費，子女則答辯說，母親從未扶養他們，聲明免除扶養之責，法官認為阿香目前有收入，她的現在丈夫，也是扶養幼子的義務人，不是阿香一人承擔兩名幼子的扶養責任，判決駁回阿香之訴。

判決書指出，阿香（化名）離婚後又再婚，她主張自己打零工維生，經濟收入不穩定，無法扶養她與現在丈夫生育的2名未成年子女，依據行政院主計處公布的台中市生活支出標準，聲明自己與前夫所生的兩名已成年子女，應該支付每月2萬5666元的扶養費，至她死亡為止。

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這兩名子女則答辯說，是爸爸與阿嬤照顧扶養他們長大，母親並未教養過他們，聲明免除扶養義務，駁回母親阿香之訴。

法官認為，直系血親尊親屬如果自己有財產收入，能維持生活，就沒有向子女請求扶養的權利，阿香每月收入8000元至1萬元，難以認定阿香不能維持生活，另外，阿香需扶養與現任丈夫生育的2名未成年子女，阿香的現任丈夫，也是這2名子女的扶養義務人，阿香不是獨自承擔扶養責任，據此駁回阿香之訴，可上訴。

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