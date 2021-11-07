通緝犯KTV正嗨見警突情緒失控 親友加入「圍捕」助解送歸案

防疫鬆綁，陳姓通緝犯與親友到KTV嗨一下，見警情緒失控，親友「圍捕」助警解送歸案。（讀者提供）

2021/11/07 09:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕防疫管制鬆綁，高市1名陳姓通緝犯與親友共8人，今凌晨到鳳山區1家KTV飲酒作樂，見警臨檢謊報身份證字號，被鳳山警分局南成所長林卓材識破，陳男不滿被抓情緒激動，親友擔心陳男罪加1條，協助警方「圍捕」陳男，摀嘴、戴安全帽後，勸他勇於面對刑責，警方將他解送歸案。

警方調查，陳姓工人（30歲）2個多月前涉嫌酒後駕車，觸犯公共危險罪，應執行徒刑3個月，高雄地檢署11月4日發布通緝，近來防疫管制鬆綁，他與老婆、胞弟及友人共8人，因防疫很久沒聚會，昨天深夜到鳳山區1家KTV，一起飲酒作樂。

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鳳山警分局南成派出所長林卓材等8人今凌晨0時許前往臨檢，赫見1名男子神色緊張，謊報身份字號，且顧左右而言他，被林卓材當場識破，查出是陳姓酒駕通緝犯，警方宣讀權利後，準備上銬逮捕之際，陳男不滿被抓，突然情緒失控，不斷口出穢言，出現脫序行為，警力立即強制逮捕。

在場陳男的2名友人見狀，擔心他再犯下1條妨害公務罪，趕緊搗住陳男嘴巴，合力「圍捕」壓制陳男，勸他配合警方執法，並勇於面對司法案件，林卓材擔心陳男受傷，拿來「安全帽」要陳男戴上，2名友人幫陳男戴上後，警方將陳男帶所偵辦。

陳男直到今天清晨5時許酒醒後在警所內大哭，直呼對不起老婆，看到自己脫序行為相當後悔，也感謝朋友在旁制止，才避免又涉妨害公務罪，警訊後將陳男解送高雄地檢署歸案。

警方呼籲民眾遇警方執法，應全程配合，勿有攻擊或謾罵行為，避免彼此受傷，被警方以妨害公務罪嫌逮捕送辦。

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