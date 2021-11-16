假網購客服真詐財 南警赴中部情侶檔車手

台南二分局警方到中部逮獲詐騙車手（左圖左）），女友也是詐騙車手（右圖左）。（民眾提供）

2021/11/16 16:56

〔記者王俊忠／台南報導〕詐騙集團假冒網路購物客服中心，以訂單錯誤扣款為由，誘使民眾匯款到指定的金融帳戶，同時指揮車手到款機提領贓款，台南市警二分局昨天（15日）派員遠赴中部查緝2名詐欺提款車手歸案。

南市警二分局經由詐欺車手提領熱點與時間資料逐步分析、抽絲剝繭，同時利用資源共享與其他轄區提領贓款車手影像逐筆比對，鎖定2名在中部活動的情侶檔車手，遠赴中部蒐證，確認犯罪事證與住處，向台南地檢署聲請拘票，昨天北上中部拘提詐欺車手情侶檔歸案，全案依詐欺罪嫌、洗錢防制法移送南檢做後續偵辦。

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南市警二分局說，經統計，今年7月至9月解除分期付款詐騙案件，高風險賣場前5名，也就是歹徒最常冒用的高風險電商賣場，分別為東森購物（310件）、誠品網路書店（308件）、HITO本舖（128件）、蝦皮購物（128件）和CACO（96件）。

警方說，歹徒通常會駭入這些電商或電商委託系統商資料庫，竊取消費者的個資，接著再以話術詐騙，若民眾聽到內容提及「設定錯誤」、「訂單錯誤」、「解除分期付款設定」、「重複扣款」、「升級VIP」、「操作ATM」、「購買遊戲點數」和「操作網路銀行」等訊息，請直接掛斷電話，因為這就是詐騙無誤，若還是有疑慮或不確定，可直接打165反詐騙諮詢專線查詢或到鄰近派出所報案請員警協助。

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