高雄婦人被騙80萬元 警埋伏逮假檢察官赫見高二少年

高雄婦人二度被騙共80萬元，警方埋伏逮假檢察官，赫見1名周姓高二少年。（讀者提供）

2021/11/16 09:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名葉姓婦人接獲詐騙集團電話誆騙涉嫌洗錢要監管財產，竟信以為真二度面交假檢察官80萬元，事後驚覺被騙與警方聯手，趁假檢察官三度現身取款35萬元，警方壓制逮獲車手竟是1名周姓高二少年，他否認是詐騙集團，只是友人拿東西，賺取現金3000元，不過警方查出他受僱詐騙集團，警訊後將他依詐欺罪嫌送辦，少年法院裁定責付家長帶回。

高市楠梓區1名葉姓婦人11日接獲詐騙集團電話，對方稱她涉嫌洗錢，需要監管帳戶，會有檢察官來拿錢，若不監管帳戶，要抓她去關，葉婦聽聞嚇壞依照指示，1日內2度前往高雄都會公園人行道，當面交付假檢察官現金共80萬元。

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葉婦事後覺得奇怪，告知兒子才驚覺被騙，當天在兒子陪同下，到楠梓警分局翠屏所報案，告知警方詐騙集團約定隔天再取款，警方將計就計與葉婦聯手，果然詐騙集團隔天又致電葉婦，要求交付現金35萬元，葉婦佯稱答應配合取款。

詐騙集團約定12日下午取款，警方趁假檢察官現身取款，埋伏周遭警力一擁而上，將假檢察官壓制逮人，赫見1名就讀高中二年級的周姓少年，他否認是詐騙集團，還稱他沒有怎麼樣，警方將他帶回所內偵辦。

警方調查，周姓少年經友人介紹，疑似翹課從桃園搭高鐵南下高雄，幫友人拿東西，賺取現金3000元，否認是詐騙集團，也不知道袋子內裝錢；不過警方查出少年確實受僱於詐騙集團，且葉婦被騙80萬元指證歷歷。

警方查扣少年手機，全案將向上溯源，警訊後先將周姓少年依詐欺罪嫌移送法辦，少年法院裁定責付家長帶回，警方呼籲民眾接獲詐騙電話，1聽2掛3求證，避免陷入詐騙集團圈套中，家長忙於工作也要多關心孩子，避免孩子因交友不慎誤觸法網。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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