台南串聯「超、金、警」組超機警防詐聯盟 1週阻詐760萬元

南市三分局警方結合超商、金融機構組成超機警阻詐聯盟，1週內阻詐760萬元，避免民眾受害失金。（圖由南市警三分局提供）

2021/11/14 10:17

〔記者王俊忠／台南報導〕近期金融投資活絡，不少民眾想藉由金融投資來增加收入，而「投資型詐騙激增」更是目前不容小覷的社會問題，「虛擬貨幣投資」、「網路交友型的投資邀請」及「飆股簡訊」是最常見的3種投資型詐騙手法，請民眾務必留心注意，勿相信有這種穩賺不賠的投資。

台南市警察局第三分局為預防詐騙案件的發生，與轄區超商、金融機構密切聯繫，隨時更新社會上最新的詐欺手法資訊，串聯「超、金、警」阻詐聯盟，關懷、提問可能被害者，製造詐騙過程的斷點、提升阻詐成功率。從今年11月5日至11日這1週以來，三分局警方已成功阻詐760萬元台幣，守護安南區民眾財產安全。

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11月5日南警三分局和順派出所接獲報案指安和路5段元大銀行有民眾欲匯款200萬元投資虛擬貨幣，行員關懷提問後發現端倪，即通知派出所員警前往處置，成功攔阻詐騙；另11月11日安和路3段的玉山銀行也致電安順派出所、稱有民眾欲匯560萬元給其朋友投資原物料，同樣經行員查詢其朋友的帳戶已被凍結、直覺有異，遂請警方到場瞭解狀況，關懷詢問再次奏效，避免民眾高額錢財遭到詐騙。

南市警三分局表示，現今詐騙集團犯罪手法不斷翻新，民眾切勿輕信陌生電話，養成查證習慣、提高警覺，並多與親友溝通分析，同時可適時尋求警方協助，避免本身財產遭詐；此外，也很感謝金融機構行員的用心付出，與警方共同守護市民財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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