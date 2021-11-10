雙11購物節小心詐騙 高雄警清查近200人受害

台南李姓女子用「三方詐騙」手法騙得金飾，更害正派經營的銀樓被設警示帳戶。（記者黃佳琳攝）

2021/11/10 13:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕雙11購物節特價優惠吸引買家搶便宜，但高市刑大表示，從今年4月迄今，已有近200人上網購物時，被不肖人士透過「三方詐騙」手法騙走230多萬元，近期還有一名台南的李姓女子上網賣口罩「騙到」黃金，害正派經營的銀樓被設警示帳戶，呼籲民眾盡量選擇有第三方支付機制的網購平台，避免受騙。

高市刑大指出，住在台南官田區的李姓女子（38歲）從今年8月起，在臉書以直播方式販售口罩等商品，她請買家把錢滙到某銀樓的帳戶，再讓銀樓把黃金飾品寄給她，銀樓收到轉帳後不疑有，出貨後，買口罩的消費者因遲遲收不到商品，憤而向警方報案。

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刑大幹員追查後發現，李女為了吸引買家目光，還會在直播時辨抽獎活動，結果有民眾中獎後，李女卻耍賴不出貨，民眾私訊她，還被嗆聲「誰說中獎就一定要送？規矩是我訂的，我心情不好不想送不行嗎？」。

刑大指出，李女從短短2個多月，就騙到7萬多元現金，至少14人受害，甚至連出貨給她的銀樓，也因買家報案，害銀樓被設警示帳戶，直到李女落網後，銀樓在警方協助下才解除警示帳戶。

由於雙11購物節即將展開，高市刑大進行大數據分析比對犯案事證，發現今年4月迄今已查獲3方詐欺10多件，詐騙金額累計約230萬元，清查被害人近200人，呼籲民眾盡量選擇有第三方支付機制的網購平台，避免受騙。

若不幸被詐騙時，也要在第一時間主動蒐集並保留證據，包含賣家資訊、購買網頁連結、訂購完成截圖、匯款資料、與賣家或寄件人的對話記錄、貨品、貨運單、物流公司、寄件人資料等，備齊資料報案，以利警方後續追查。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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