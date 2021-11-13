台印警方合作搗破雅加達4處詐騙機房 逮中籍嫌犯47人、越籍2人

台、印警方合作搗破4個投資詐欺機房，逮中國籍嫌犯47人、越籍2人。（記者邱俊福翻攝）

2021/11/13 17:07

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局國際科與印尼警方合作經交換情資後，昨天在印尼雅加達4處透天別墅內，搗破由42歲中國籍邸姓男子為首的4個投資詐騙機房，該集團專以線上博弈、虛擬貨幣、貸款等名義，設局詐騙，被害人遍及台灣、中國與東南亞地區華人，共逮捕邸男等中國籍嫌犯47人、越南籍嫌犯2人，目前我國警方將持續追查隱身國內協助提領贓款的車手集團，擴大偵辦。

刑事局表示，近期經透過大數據分析國內投資詐騙態樣，發現疑有詐欺機房設置於印尼，即交由國際科駐外聯絡官追查，並與印尼警方共組專案小組積極偵辦，經月餘勘察蒐證，昨12日見時機成熟，動員警力針對4個地點進行查察，逮捕49人到案，查扣電腦、筆電、平板電腦、手機、教戰手冊等大批贓證物。

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經勘查現場證物，該機房犯罪手法是以亂槍打鳥方式，向不特定民眾主動認識或邀約入群，建立聯繫後以投資入金保證穩贏不輸等話術，吸引至博弈網站賭博，如客戶有贏取賭金者，則以各種理由拒絕出金或封鎖客戶。

目前初步清查，該集團擁有涉案的我國銀行人頭帳戶，共有12個，從刑事局「165」資料庫，發現有4名被害人，而該集團是從今年8月起開始行騙，依對帳單估計集團詐騙金額單月達200萬元，初估詐騙金額600萬元以上。

刑事局表示，近年來國內投資詐騙案件層出不窮，且機房大部分藏身於境外，躲避查緝，因此仍將透過駐外聯絡官與境外執法單位強力合作，以打擊詐欺犯罪，共同維護民眾財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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