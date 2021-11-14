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    上網找工作被詐騙集團軟禁在民宿 帳戶淪為人頭戶

    警方攻堅逮人。（記者王冠仁翻攝）

    警方攻堅逮人。（記者王冠仁翻攝）

    2021/11/14 12:44

    〔記者王冠仁／台北報導〕以李姓男子為首的犯罪集團，專門在網路假裝刊登徵才廣告，有民眾與其聯繫後，李嫌集團成員就會以話術要求民眾交付網銀帳號及密碼，同時將民眾帶往旅館軟禁，直到民眾的帳戶被列為警示帳戶才會放人付酬。警方查出至少有15位民眾被此手法騙出帳戶，日前瓦解李嫌集團後，也將深入追查。

    警方調查，以李姓男子為首的犯罪集團，成員彼此間分工嚴謹，有人負責上網刊登應徵博弈或電商行銷人員的廣告，也有人負責承租旅館，還有人負責開計程車載送上當民眾。

    只要有民眾看到廣告、打電話聯繫，李嫌集團成員就會以話術要求民眾交付網銀帳號及密碼，再將民眾帶往旅社限制行動，並帶往銀行開設人頭帳戶及約定轉帳。民眾的帳戶淪為詐騙集團用來收取詐騙款項的人頭戶，直到帳戶被列為警示帳戶，民眾才會獲釋並拿到數千元酬勞。

    警方查出，李嫌等人原本在台北市承租旅館犯案，但為了躲避警方查緝，近期轉往宜蘭礁溪、冬山一帶承租獨棟民宿做為據點，且不時轉移。

    警方長期監控，日前前往宜蘭礁溪一棟民宿攻堅查緝，當場查獲李與其6名集團成員，並查扣安非他命、搖頭丸、作案手機、存摺、金融卡等贓證物。警方清查，發現有15位民眾被控制行動並開設人頭帳戶，至少有104位民眾遭李的詐騙集團行騙而匯錢，初估財損達2千7百萬元。

    警方呼籲，任何於網路社群或通訊軟體刊登之求職訊息，如要求交付存摺、金融卡、印章或網銀帳號密碼等，均為詐欺集團誘騙人頭帳戶之話術，民眾務需小心求證，切勿心存僥倖或貪圖小利，以免受騙。

    警方將李嫌等人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將李嫌等人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣大批贓款與手機等證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣大批贓款與手機等證物。（記者王冠仁翻攝）

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