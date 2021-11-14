網路報名路跑也有事 男被誆升級高級會員損失13萬

警方提醒假分期付款常見2階段轉接手法。（記者姚岳宏翻攝）

2021/11/14 14:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕參加路跑也被騙！台中市30歲李姓男子今年3月在網路報名參加「個人挑戰線上跑」，花費新台幣400元，近期卻接到歹徒假冒客服人員來電，謊稱先前交易因工作人員疏失，誤將李男升級付費高級會員，要求解除扣款設定，否則每月帳戶會自動扣款，李男前往ATM操作多次及網路轉帳後驚覺有異，打給165反詐騙專線才知上當，共損失13萬元。

刑事警察局統計，今年1月至10月解除分期付款詐騙手法受理案件數，於全般詐騙手法中排名第2，另財損金額於全般詐騙手法中排名第3，受理案件數及財損金額較去年同期皆有上升趨勢，分析被害人年齡層，30歲以下佔全部被害人近六成，顯見年輕族群為這類詐騙手法之高發族群。

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警方說，路跑詐騙題材還包括周邊商品買賣，台北市另名20歲張姓男子因想參加路跑上網搜尋跑鞋，在網路賣場購物後，接獲假冒客服人員來電，也是稱張男原為一般會員，但遭誤設為經銷商，所以會被陸續扣款12次，如欲解除設定需要由金融機構協助。

張男後續接到假冒金融機構客服來電，指示要求依指示前往ATM操作，一開始先要求他輸入身分證統一編號，顯示交易失敗，稱此程序為身分驗證用，再要求張男查看餘額，除指示操作轉帳至指定帳戶，另要求將餘額領出購買遊戲點數給對方，張男這時才發現遭詐騙，損失2萬9千餘元。

刑事警察局指出，歹徒利用民眾急切欲取消錯誤設定的緊張情緒，假冒銀行客服逐步誘騙民眾操作網路銀行或ATM，例如張男輸入的29989「密碼」或「代碼」，實際上卻是使民眾將款項轉出至詐騙集團指定的人頭帳戶。

刑事局表示，近期疫情趨緩，各路跑活動紛紛重新舉辦，民眾在購買跑鞋或是參加路跑活動前，應認清這類詐騙手法話術，避免掉入詐騙陷阱，警方提醒，若接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等為境外來電，卻自稱為公務機關或國內私人公司、銀行等機構之電話號碼，即為詐騙電話，應立即掛斷，有任何疑問可撥打165專線查詢。

歹徒誘騙民眾操作網路銀行或ATM，表示需輸入29989「密碼」或「代碼」，實際上卻是使民眾將款項轉出至詐騙集團指定的人頭帳戶。（記者姚岳宏翻攝）

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