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    首頁　>　社會

    「我投資比特幣妳抽佣」 騙她領警示帳戶的錢成詐欺共犯

    李姓女子（右1）涉嫌要領警示帳戶的錢，被警方依詐欺罪嫌送辦。（警方提供）

    李姓女子（右1）涉嫌要領警示帳戶的錢，被警方依詐欺罪嫌送辦。（警方提供）

    2021/11/16 11:20

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市李姓女子15日下午前往桃園區一處銀行，想要提領警示帳戶內的70萬元，銀行行員通報警方前來逮人，依詐欺罪嫌送辦。李女供稱，她在網路上結識自稱是醫師的男子，對方拜託她領錢購買比特幣，還讓她抽佣，豈料竟會因此成為詐騙集團的車手。

    李女說，她在網路上結識自稱在美國當醫師的宋姓華裔男子，對方告知她想要投資比特幣，就拜託她幫忙提領他提供的帳戶內的現金，購買比特幣之後轉匯到指定帳戶。之前她拿到對方提供的帳戶與印章，成功提領一次50萬元，獲得5000元的佣金，加上對方談吐不俗，她才會認定「沒有問題、不是詐騙」。

    15日李女又前往銀行想要提領70萬元，行員察覺有異，趕忙通報桃園警分局武陵派出所「有人要提領警示帳戶內的現金」，警方趕來逮人，李女嚇了一大跳，對於警方的問題，答得結結巴巴，後來因涉嫌詐欺罪要被送辦，更讓她險些哭了出來。

    桃園市政府警察局長陳國進與武陵派出所警友站長吳家靖今天到武陵派出所表揚警員崔育斌，陳國進說，民眾切勿輕信網路交友而提供帳戶、代領現金，以免淪為詐騙集團的共犯。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    桃園市政府警察局長陳國進（左3）與武陵派出所警友站長吳家靖（中）表揚將李姓女子依詐欺罪嫌送辦的警員崔育斌（右3）。（警方提供）

    桃園市政府警察局長陳國進（左3）與武陵派出所警友站長吳家靖（中）表揚將李姓女子依詐欺罪嫌送辦的警員崔育斌（右3）。（警方提供）

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