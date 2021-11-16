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    回國返家才知老婆搬走 原來他出差時她出牆

    林姓男子因公長期出國工作，後來回國後發現老婆竟然搬走了，他事後發現妻子與她的學分班同學褚男交往並發生性行為。（法新社）

    林姓男子因公長期出國工作，後來回國後發現老婆竟然搬走了，他事後發現妻子與她的學分班同學褚男交往並發生性行為。（法新社）

    2021/11/16 13:58

    〔記者王定傳／新北報導〕2019年間，林姓男子因公長期出國工作，後來回國後發現老婆竟然搬走了，他事後發現妻子與她的學分班同學褚男交往，2人除了有擁抱、親吻、牽手行為外，還在住處內「啪啪啪」，林男氣憤對褚男提出100萬元求償，新北地院審理後判決褚男賠償35萬元，可上訴。

    林男提訴指出，他在2018年與妻子結婚後，隔年因公長期出國工作，歸國返家後，赫然發現妻子搬離住處，他心急如焚進行調查，發現妻子與褚男來往密切；經質問，妻子坦言因褚男熱烈追求而交往，褚男除傳曖昧訊息外，兩人還一起約會、接吻、牽手並發生性行為，褚男甚至勸她離婚。

    林男還指，2人約會地點遍佈基隆、台北市、新北市及桃園市，甚至數度上旅館、摩鐵或在住處內「啪啪啪」，這導致他身心嚴重受創，因此向褚男求償100萬元；對此，褚男辯稱不知女方已婚，亦否認偷情「啪啪啪」等指控。

    但由於林男曾提出刑事妨害家庭告訴，林妻在偵查時坦言對方知道她已婚，民庭審理時亦證稱確實有與褚男在住處發生性行為，加上2人有擁抱、親吻、徹夜同居一室等行為，法官因此判褚男賠償35萬元；至於其他指控如數次上旅館、摩鐵「啪啪啪」則被認定舉證不足。

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