台中治安怎麼了？服飾店遭砸潑漆 單親女店長：誰來保護我們

兩名歹徒犯案過程被全都錄。（擷自被害女店長IG）

2021/11/15 17:36

〔記者許國楨／台中報導〕「台中治安到底怎麼了，誰能夠保護我們這些手無寸鐵的納稅人！」台中市行車糾紛引起的「海神惡煞」案才引起社會譁然，南屯區一間服飾店14日凌晨又傳出遭歹徒砸店潑漆，被害單親女店長在IG有發文感嘆，盼市長盧秀燕「幫幫忙」，能看到女性弱勢族群的無助；警方強調，目前已鎖定兩名涉案嫌犯，正積極查緝中。

這起治安事件發生在昨天凌晨2時許，南屯區河南路4段上這間服飾店店面玻璃突遭兩名歹徒分以白色油漆潑灑，並手持工具敲打致玻璃碎裂，轄區第四分局接獲保全通報趕往時，兩名歹徒已逃逸無蹤，現場只見店面大門、造型櫥窗、櫃台、地面、販售衣物、藝品擺設受到毀損，一片狼籍。

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經調閱相關路口監視器，發現2名男子搭乘自小客至案發地點附近下車，接著徒步至服飾店分持油漆桶及工具毀損後逃逸，警方今天清晨通知白牌自小客司機說明，他表示兩名男子是在叫車群組叫白牌車載他們到服飾店附近，叫他等候不到一分鐘再搭原車離開，並不認識2人也不知道他們做了什麼事。

經查該服飾店最近與同業因競爭發生摩擦，網站還被人刷負評，不排除與砸店一事有關，警方說，目前擴大調閱監視器，除已鎖定2名犯嫌涉案並積極查緝，並派員加強服飾店巡邏守望，也與被害人保持聯繫加強安全維護。

而被害女店長則在IG貼出遭毀損畫面並發文說，沒日沒夜每天只睡4小時，開店這麼多年終於請到知名設計師，完成了夢想的店，卻被這樣的榔頭、幾桶擦不掉的油漆毀了，「作為一個單親媽媽，跟警察說那我要怎麼保護我的小孩上下課的時候，昨天警察告訴我要讓小朋友帶哨子！」

女店長說：「我不知道該怎麼保護我的小孩，保護我的店、我的員工，只希望大家多多幫我分享，讓媒體能夠看到我們這社會角落小小的民眾，希望盧秀燕市長看到能夠幫幫忙，蔡英文總統，你們都身為女性希望你們能夠看到女性的弱勢族群。」

遭砸店又被潑漆的服飾店。（擷自被害女店長IG）

遭砸店又被潑漆的服飾店。（擷自被害女店長IG）

被害女店長求助市長盧秀燕。（擷自被害女店長IG）

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