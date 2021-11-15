小2年級起父親就對她伸狼爪 學校、夜市廁所都不放過

桃園地院近日依對未滿14歲女子犯強制性交罪、對未滿14歲女子為性交罪及對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判處狼父應執行12年8月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

2021/11/15 14:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市一名狼父從女兒就讀國小2年級開始就多次性侵，除了住處房間，還大膽在學校廁所、夜市廁所逞慾，在女兒14歲時甚至把她當成性交易對象，每次結束就給500元作為代價，少女忍無可忍揭發父親惡行，桃園地院近日依數個對未滿14歲女子犯強制性交罪、對未滿14歲女子為性交罪、對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判處這名狼父應執行12年8月徒刑。

這名狼父從女兒國小2年級到國中1年級間，多次趁家人不在於住處性侵女兒，前前後後至少有7次犯行，少女控訴，期間爸爸還趁著接送她上下學時，3度把她拉到學校廁所性侵，就連帶她去逛夜市吃東西，中途還在夜市廁所逞慾；少女升上國中2年級後，狼父把女兒當成性交易對象，每次結束就給500元作為代價，直到去年少女勇於揭發父親惡行，清查從小到大遭父親染指次數至少15次。

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狼父起初矢口否認犯行，檢方偵查過程坦承大部分，直到法院審理時才全數坦承，與被害少女、社工查訪及男子妻子等人證述相符，並有醫院診斷證明等證據，法官認為狼父犯行明確，判決指出，男子為被害少女父親，本應善加照護，所為卻嚴重殘害其身心健康及人格發展，所生危害甚鉅，實不應輕縱。

另衡量男子於審理時全數坦承，尚非完全泯滅人性，具悔意且無前科等理由，依7個對未滿14歲女子犯強制性交罪各處7年6月徒刑、3個對未滿14歲女子犯強制性交罪各處7年8月、對未滿14歲女子為性交罪處3年6月、4個對14歲以上未滿16歲女子為性交罪各處1年，合併應執行12年8月徒刑，可上訴。

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