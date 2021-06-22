假按摩、真伸祿山爪強摸吻女同事雙峰 色男被法辦

王男假借幫小玲按摩、竟伸出祿山之爪強摸對方乳房及強吻；幾分鐘後又到超商旁停車場，再次強吻、解開女方衣扣強摸胸、吻乳房持續10餘分鐘，還隔著褲子摸女方下體及拿小玲的手碰觸其下體。（資料照）

2021/06/22 00:08

〔記者王俊忠／台南報導〕從事倉管人員的王姓男子，利用女同事小玲的信任，開車搭載小玲到台南市一處超商牽機車時，他假借幫小玲按摩、竟伸出祿山之爪強摸對方乳房及強吻；幾分鐘後又到超商旁停車場，再次強吻、解開女方衣扣強摸胸、吻乳房持續10餘分鐘，還隔著褲子摸女方下體及拿小玲的手碰觸其下體。小玲怒告男同事狼行，台南地院依強制猥褻罪判王男9月徒刑，可上訴。

判決指出，王姓男子於2020年2月29日晚間9點半許以搭載成年女同事小玲到台南統一超商1家門市牽機車為由，開車載小玲到南市新市區民權路某處路旁，他利用四下無人之際，假藉要幫小玲按摩，違反女方意願、以右手扣住女方脖子，強吻女同事的嘴唇，左手再強摸女方胸乳部持續7、8分鐘。

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約隔7、8分鐘後，王男再開車載女方到超商旁的停車場，繼續再用手頂住女方脖子，強吻女同事的嘴唇；王男並解開女方衣服鈕扣、強行伸手進女方衣服裡或隔衣摸胸。

王男親吻女同事的胸乳部舉動長達10幾分鐘，他還隔著褲子摸女方的下體，並拿女同事的手去碰觸其下體。案發後，小玲控告王男涉嫌非禮。王男坦承犯行並認罪，但他未與女同事和解、給予實質補償，因此一審法官判處他9月徒刑。

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