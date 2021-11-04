國中籃球隊爆「狼教練」 受害男隊員成年後揭惡行：被害不止1人

國中籃球隊教練假按摩、真猥褻，受害學生長大後揭發惡行，桃園地檢署檢察官近日依對未滿14歲之男子為猥褻罪嫌起訴。（記者鄭淑婷攝）

2021/11/04 13:15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某國中56歲洪姓籃球隊教練，被控2006年間涉嫌假借按摩膝蓋，將隊上1名年僅12、13歲的男隊員約到租屋處，按著按著竟對他伸出狼爪，趁隙碰觸下體約4到5次，男隊員第一時間因教練權威不敢聲張，直到成年才勇於揭發惡行，且被害隊員不只一人；洪男偵訊時坦承猥褻，辯稱不知隊員實際年齡，似在規避刑責，說詞不被採信，桃園地檢署檢察官近日依對未滿14歲之男子為猥褻罪嫌起訴；桃市府教育局說明，全案於去年11月5日有畢業生向學校反映，校內警衛利用課後籃球練習，假藉按摩名義趁機猥褻及性騷擾隊員，其為約僱人員，隔天校方就停雇。

洪男擔任該校籃球隊教練期間，經常帶領球隊四處征戰，曾在重要賽事拿下好成績；受害男隊員指控，多年前他就讀國一時加入籃球隊，因左膝受傷酸痛，某天洪男以協助按摩為由約他到租屋處。

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男隊員指控，當時洪男以手肘大動作按壓他的大腿、小腿、鼠蹊部等處，卻趁隙碰觸他下體4到5次，他立即做出不舒服的反應，礙於洪男是教練不敢聲張，直到成年才敢揭發此事，且發現被害隊員不只一人。

洪男偵訊時坦承觸摸男學生下體，辯稱不知學生的實際年紀，似在規避刑責；檢方認為，洪男身為球隊教練，可以看到所有國一新進隊員資訊，且身為教練必會詢問隊員年紀、過往訓練經驗等，洪男辯稱不知隊員年紀顯係卸責之詞，近日偵結依對未滿14歲之男子為猥褻罪嫌起訴。

教育局表示，洪男已被停雇，校方知悉後於24小時內完成校安通報，並召開性平會調查此案，將持續督導學校依性平法辦理，並加強辦理性平教育及性教育宣導活動，建立學生正確價值觀，提升自我保護觀念及應變；另針對學校性平業務承辦人、行政人員或輔導人員，辦理性平實務研討會議及性侵害、性騷擾、性霸凌防治人員培訓課程。

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