悚！老翁騎車摔倒平交道 火車煞不住輾斃

彰化田中發生騎士倒臥平交道，列車煞車不及將老翁跟機車捲入火車輪下。（民眾提供）

2021/11/15 13:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕台鐵驚傳平交道死亡事故！一列2294車次從嘉義開往彰化區間車，昨（14）日晚間10時55分時，行經田中到二水間員集路平交道時，撞到一名倒臥平交道的88多歲徐姓騎士，徐男跟機車被捲入列車輪下，機車瞬間解體，徐男當場死亡。據司機員表示，行經該處時發現平交道有人車倒臥，立刻鳴笛煞車，但已經來不及。鐵路警表示，事故詳情仍須調查。

台鐵表示，昨晚10時52分獲報，2294次區間列車於田中=二水間員集路（二）平交道撞到侵入路線摩托車，騎士當場身亡，列車上20名旅客由後續3268次接駁，於晚間11時18分接駁完畢，因摩托車卡在電車下無法拉出，經派搶修人員前往處理，於今天清晨4時16分將摩托車拉出，並確認電車行走設備無損壞後現場開車，路線恢復雙線行車。

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台鐵台中分局表示，初步詢問司機員指出，當時列車北上準備通過平交道，發現一名騎士倒臥西正線上（往南距離平交道約5、6公尺左右），司機發現異狀趕緊鳴笛煞車，但仍來不及，發生撞擊，騎士當場死亡，通報警消後轉通知家屬，今天凌晨家屬獲報到場認屍，確認死者為88歲徐男。

據了解，徐姓老翁家住花壇，外出時並沒告知家人，直到發生意外家屬才知曉，而為何徐男會從花壇騎到二水，家屬也不知情。警方表示，詳細事故原因有待進一步調查釐清。

徐翁機車遭撞擊後瞬間解體，機車坐墊被噴飛數公尺遠。（民眾提供）

徐翁遭遭擊後當場身亡，鞋子被卡在鐵軌上。（民眾提供）

徐男機車被捲入火車輪下。（民眾提供）

2294車次行經田中到二水間員集路平交道時，撞到一名倒臥平交道的騎士，騎士當場身亡。（圖擷取googlemap）

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