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    武界壩異常放水害4人溺斃 台電值班員過失致死罪判刑

    南投檢方勘驗台電武界壩值班室的內部作業情況。（資料照，南投地檢署地檢署提供）

    南投檢方勘驗台電武界壩值班室的內部作業情況。（資料照，南投地檢署地檢署提供）

    2021/11/15 10:04

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉台電武界水壩，去年9月13日清晨第六號水閘門異常開啟放水，31分鐘無預警洩洪19萬3440立方公尺的水量，導致在下游約5.5公里處的賴姓、盧姓2家6口人，2大2小被沖走溺斃，經請專業鑑定證明是閘門開啟指令信號線絕緣劣化所致，惟控制室有取水口水位顯示器等4種設施可觀測水位，蘇姓值班人員應注意而未注意，並在值班日誌填載不實紀錄，南投地院官依過失致死罪名判處有期徒刑1年8月；又以業務上登載不實文書罪，處拘役20日，得易科罰金。宣告緩刑5年。

    這起引起社會關注與討論的武界壩異常大量放水，導致4名在下游露營的大人與小孩被沖走溺斃案，經1年多的偵辦、審理程序，南投地院法官近日審結該案。

    判決書指出，盧姓及賴姓2家6人，去年9月12日相偕到武界部落「一線天」附近的濁水溪床野營，即武界壩下方約5.5公里處的南投縣仁愛鄉法治村武界橋下濁水溪河床露營，53歲盧男的妻子胡女睡車上，盧男與12歲女兒，以及41歲賴男及同居伴侶陳女、6歲兒子，分睡2頂帳篷。13日清晨4時12分武界壩突然放水，大水沖向營地，胡女爬上車頂避難，被沖走的賴男游回紮營處，左肩受傷脫臼，2人在車頂對外求救，其餘4人被沖走溺斃。

    12日晚間11時到13日上午8時，由蘇姓人員在控制室值班，水壩第六號水閘門在清晨4時12分18秒異常開啟放水，但蘇姓值班人員都未發現，過了13分鐘，一直到4時26分，低水位警報蜂鳴器因堰堤水位低至8.31公尺已發出蜂鳴聲響，蘇員仍未發現。

    一直到楊姓民眾在4時27分許打電話至武界壩控制室，告訴蘇員「你們台電的水OVER了」，他才在清晨4時28分6秒許，手動關閉武界壩六號壩頂排洪弧形閘門，直至4時43分36秒許，才完全關閉，致武界壩無預警洩洪達19萬3440立方公尺的水量，讓在下游露營的兩家人，有4人被沖走溺斃。而蘇員在值班日誌卻填載不實紀錄，損害台電大觀發電廠關管理武界壩之正確性。

    南投檢方在偵辦該案時，請第三方專業人員鑑定，最後國立台灣科技大學電機系專家鑑定結果，發現是因武界壩六號壩頂排洪弧形閘門的閘門開啟指令信號線絕緣劣化，導致閘門異常開啟，但值班室內有取水口水位顯示器等多項設施，供值班人員用以觀測水庫水位，蘇姓人員一直都未注意，致未能及時關閘門，並對下游民眾發出警示訊息，造成4人被沖走溺斃，蘇有明顯過失，還填載不實資料，因此分別以過失致死罪和業務上登載不實文書罪名判刑和拘役。

    南投地院法官也說，蘇員犯後坦承罪行，也與被害人家屬賠償和解，對方也同意不予追究被告的刑事責任，而蘇員也當能知所警惕，應無再犯之虞，宣告之刑，以暫不執行為適當，因此宣告緩刑5 年，以啟自新。

    武界壩就是六號閘門異常開啟，導致大量放水造成4死悲劇。（資料照，南投地檢署提供）

    武界壩就是六號閘門異常開啟，導致大量放水造成4死悲劇。（資料照，南投地檢署提供）

    發生在去年9月的武界壩異常放水，造成下游露營兩家人，4人被沖走溺斃，兩部車也被沖得破損。（資料照，民眾提供）

    發生在去年9月的武界壩異常放水，造成下游露營兩家人，4人被沖走溺斃，兩部車也被沖得破損。（資料照，民眾提供）

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