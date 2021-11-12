斗內中國「直播主」手機遭駭 手癢叔後悔：內有防疫中心高層電話

楊男在臉書上看自稱是直播主的姚姓女子，引誘楊男脫下褲子自慰，側錄應片威脅，但警方研判可能是用假照片。（楊男提供）

2021/11/12 05:56

〔記者王捷／台南報導〕中國微博散播假消息，以去年影片誣指陳時中三級警戒花天酒地，離婚的楊姓大叔看了心裡很後悔；他指出上個月因手癢，點了中國女直播主的「直播平台」，與對方裸聊自慰，不但被駭客側錄私密影片威脅，還駭走他的手機通訊錄，傳了色情簡訊給所有人，最讓他擔心的是，電話簿內有陳時中「左右手」的電話，也落入駭客手中，不過據查證該官員未收到駭客寄車的簡訊。

楊男說，他離婚後參加臉書聯誼社團，上個月他看到一名姚姓女子PO文，加入了她的LINE，姚女用簡字與他聊了幾天，之後姚女告訴楊男，自己性慾與表演慾都很強，因此在色情直播平台工作，楊男經不起挑逗，相信了姚女。

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隨後，姚女給楊男一段連結，要用手機開瀏覽器執行，才能打開直播平台的APP，楊男不曉得這是惡意APK程式，裡面可能植入木馬病毒，結果執行程式以後，楊男進入一個奇怪的網站，然而此時楊男的手機已後門大開，所有私人資料都被駭客掌握。

在楊男向姚女告知找不到直播平台「斗內」，姚女又色誘他願意補償，只是兩人都要坦誠相見，互相自慰給對方看，沒想到這時駭客側錄了楊男自慰畫面，歹徒聯絡他，已拿到楊男所有手機通訊錄，若不付錢，他就會把影片傳給所有通訊錄的人。

楊男拒絕後，通訊錄的朋友果然都收到了以他署名的色情簡訊，內容相當露骨，而「黑客」告訴他，如果再不付錢贖片，下次其他人就會收到影片，由於楊男的手機內留有陳時中「左右手」官員的電話，該官員是中央流行疫情指揮中心的高層，他擔心手機通訊錄被駭客掌握，因此向男市警一分局報案，但最後選擇未提告，不想把事情鬧大。

直到楊男看到中國微博散播假消息抹黑陳時中時，他心裡擔心是中央流行疫情指揮中心的高層官員手機號碼被駭客掌握，警方在了解色情簡訊後，也從電信公司提出幾組電話號碼，比對他手機的電話號碼，他赫然發現官員的手機號碼在裡面，不過記者向該官員求證後得知，當時並未收到以署名楊男的色情簡訊。

警方告訴楊男，歹徒很有可能在海外，雖然這是難以偵破的案件，警方無法主動攻擊，但是防守上並不會輸。刑事局每次接獲相關的詐欺案，都會跟電信業者合作，封死詐騙集團的IP，讓其他受害者即使連進該IP，也無法順利運行，所以就算無法追溯國外歹徒，至少能降低民眾被害的風險，目前相關單位也在積極追查中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

「黑客」獲取楊男的手機通訊錄後，不斷傳以楊男名義，傳送色情文字訊息，另一方面還恐嚇楊男，如果不付錢贖回影片，下次就是把影片寄給所有人。（楊男提供）

楊男跟姚女聊天後，姚女自稱是直播主，引誘楊男執行隱藏木馬病毒的apk程序。（楊男提供）

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