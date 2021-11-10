春節檢疫「10＋4」再放寬「7+7」？ 陳時中：定案後最快本週宣布

衛福部長陳時中今日出席立法院社福及衛環委員會，並接受媒體詢問。（記者叢昌瑾攝，本報合成）

2021/11/10 11:22

〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心祭出春節返台「10+4」檢疫方案，希望讓防疫旅館能「多做一輪」增加防疫旅館量能，但仍有不少台商訂不到房，面對媒體追問是否會再調整方案鬆綁檢疫規定，衛福部長陳時中今（10日）鬆口，很多方案都在考慮中，但總體14天是不變的，預計本週就會宣布。

因應春節返鄉潮，指揮中心日前宣布「10+4」檢疫方案，自非重點高風險國家返台，入住防疫旅館可從14天縮短為10天，剩餘4天可返家檢疫。然而仍有不少台商訂不到房，外界關心政府要如何因應。

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陳時中今天出席立法院社福衛環委員會，面對媒體詢問是否再放寬檢疫規定，例如「7+7」？陳時中坦言，目前很多方案都在考慮，但總體14天是不變的。他表示，相關配套確實都在討論當中，有多重的考量因素，但整體仍是以站在台灣的安全來做相關放寬的可能。

至於何時拍板定案？陳時中說，「7+7」還沒定案，但若執行會增加許多相關行政流程與配套，「大概這週再不宣布也來不及了。」現在防疫旅館、集中檢疫所幾乎已預約滿額，會儘速給大家一個答案，讓大家可以安排因應。

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