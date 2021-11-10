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    春節防疫旅館量能不足 侯友宜建議：開放集中檢疫所自費入住

    因應明年春節海外民眾返台需求，新北市長侯友宜表示，將持續擴充防疫旅館量能，並建議中央開放集中檢疫所供民眾自費入住。（記者賴筱桐攝）

    因應明年春節海外民眾返台需求，新北市長侯友宜表示，將持續擴充防疫旅館量能，並建議中央開放集中檢疫所供民眾自費入住。（記者賴筱桐攝）

    2021/11/10 09:25

    〔記者賴筱桐／新北報導〕因應明年春節海外民眾返鄉潮，新北市防疫旅館量能吃緊，新北市長侯友宜今天表示，市府持續鼓勵旅宿業加入防疫旅館，預計今年12月31前增加213間房，總房間數量達2908間，但仍有不足，建議中央開放集中檢疫所供民眾自費 入住，並提高短期租用一般旅館誘因。

    侯友宜今天主持市政會議指出，新北市最近疫情穩定，已經連續2週無本土個案發生，即便先前有零星個案，多數為Ct值30幾，不具傳染力，雖然疫情舒緩，阻絕於境外仍是守住疫情最重要的方式，目前邊境管制慢慢鬆綁，Delta病毒來勢洶洶，仍要提高警覺。

    侯友宜表示，春節期間有大批返台過節的民眾，因應防疫旅館的量能不足，中央調整為10+4的策略，但春節期間回台的人數，絕對超過防疫旅館的數量，這一波挑戰很嚴峻，除了防疫旅館房間數不足，防疫車隊也要提高到200輛，提供至少2500趟次載送，除了交通局持續徵調車隊，有賴中央經費支援，新北市才能做好步伐調整。

    他提到，防疫旅館的釋出量能不足以涵蓋返台民眾需求，市府將持續向中央建議，開放集中檢疫所供民眾自費入住，並提高短期租用一般旅館誘因。

    觀光旅遊局長蔣志薇表示，目前新北市旅館數有25處，截至11月9日，房間數為2690間，入住率約61%，尚可運用851間房，已預約606間房，可即時派房數為245間，其餘清房中，目前持續擴充防疫旅館量能，到年底可再增加218間房，達到2908間房。

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