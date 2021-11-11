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    首頁　>　社會

    不是車床小開！瑪莎拉蒂惡煞李韋霖 父母曾開五金行

    瑪沙拉蒂3煞中的李韋霖，戶籍地屋主其實是她阿姨，現在房子租給別人，房客不認識李韋霖。（民眾提供）

    瑪沙拉蒂3煞中的李韋霖，戶籍地屋主其實是她阿姨，現在房子租給別人，房客不認識李韋霖。（民眾提供）

    2021/11/11 22:12

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕瑪莎拉蒂3煞在台中暴打男大生害命危，3嫌中唯一家長還未出面的李韋霖，被傳是南投縣草屯鎮車床工廠小開，但追查發現，他戶籍還在草屯，但所在地屋主是他的阿姨，而且房子已租人。李韋霖父母曾在市區開過五金行，但已結束營業，人也搬離草屯。舊鄰居只認識他父母，至於李韋霖只對其名字有印象，網路傳言與事實差距，身分仍成謎。

    瑪莎拉蒂3煞被收押，也紛紛被起底，其中，瑪莎拉蒂男張敦量是食品廠小開。至於嫌犯陳勁豪則是淨水器商行小開，母親今天下午也出面道歉。而網路傳言，嫌犯李韋霖是家住南投縣草屯鎮的車床工廠小開，還傳言他父親曾是政治人物。

    經追查，25歲的李韋霖戶籍仍在草屯鎮富頂路，但所在地房子早已出租，屋主並不是李韋霖的父母或他本人，而是他的阿姨。而李韋霖父母也不是開車床工廠，而是曾開五金行。

    據李家舊鄰居透露，李韋霖的父母曾在草屯市區開過五金行，但後來結束營業，房子也遭法拍，李姓夫妻搬離，住到草屯郊區，但幾年前也搬到彰化縣，後續情況就無人了解。

    五金行舊鄰居也說，大家比較認識李韋霖的父母，但當時可能是李韋霖還小，大家只對的名字有印象，其餘都不清楚。但可以確定的是，他父親不是政治人物，也不是開車床工廠。

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