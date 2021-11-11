為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    瑪莎拉蒂3煞全收押 淨水器商行小開母親道歉：兒子說沒打人

    瑪莎拉蒂3煞陳嫌母親出面說明並道歉。（圖/民眾提供、記者許國楨攝，本報合成）

    瑪莎拉蒂3煞陳嫌母親出面說明並道歉。（圖/民眾提供、記者許國楨攝，本報合成）

    2021/11/11 17:41

    〔記者許國楨／台中報導〕涉嫌暴打台中市男大生的瑪莎拉蒂3煞今天全數羈押禁見，主嫌富爸爸鞠躬道歉後，家中開設淨水器商行的陳嫌，越南籍媽媽今天下午也出面說，兒子曾跟她說沒有打人，但若真的有，也希望兒子負責法律責任，對於造成社會不安，她深感抱歉。

    據查，瑪莎拉蒂3煞家中不是開工廠，就是開商行，堪稱富二代或小開，卻小事故大暴走闖下大禍，張姓主嫌聲稱酒後發生擦撞太生氣，才想找對方（男大生）「釘孤枝（台語：單挑）」，卻下手太重。另2嫌則否認參與打人，全案移送檢方後，台中法院早以3人有逃亡串供等疑慮，涉及殺人未遂等重罪，羈押禁見。

    主嫌張男家在彰化經營食品工廠，涉案的瑪莎拉蒂登記他母親名下。李男及陳男2嫌家裡也分別在台中、南投開車床工廠、淨水器商行。3人家境堪稱優渥，聲稱在酒吧喝酒認識。

    淨水器商行電話被打爆 「要買球棒」

    張嫌父母今天中午率先到醫院向受傷男大生的母親致歉，但遭拒絕。而家裡在台中市開設淨水器商行的19歲陳嫌，是3煞中年紀最小的，商行電話被打爆，還有人說要「買球棒」，而陳嫌的越南籍母親今天下午也出面說明，還準備了一張用越文寫的便條紙面對媒體。

    陳嫌母親說，兒子原本在家中商行幫忙，後來覺得太無聊，去做太陽能。孩子們喝了酒鬧來鬧去難免，先前就曾聽過發生一、兩次肢體衝突，沒想到這次竟闖下大禍。

    「如果有做 希望兒子負起責任」

    陳母說，當天兒子回家跟她說沒有打人，只是跟他們去喝個咖啡而已，動手的是另外兩人，但她沒有看過、也不認識張男和李男，到現在還不敢相信兒子會犯下如此嚴重的事。如果兒子有做，台灣的法律判有罪，希望兒子負起責任，但對於此事造成社會不安，深深的表達歉意。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    瑪莎拉蒂3煞陳嫌母親出面說明。（民眾提供）（記者許國楨攝）

    瑪莎拉蒂3煞陳嫌母親出面說明。（民眾提供）（記者許國楨攝）

    陳嫌母親鞠躬致歉。（民眾提供）（記者許國楨攝）

    陳嫌母親鞠躬致歉。（民眾提供）（記者許國楨攝）

    陳嫌越南籍母親出面說明，特別準備了以越文寫的草稿。（民眾提供）

    陳嫌越南籍母親出面說明，特別準備了以越文寫的草稿。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    兒慘遭瑪莎拉蒂3煞痛毆昏迷住院 男大生媽媽自曝曾接到怪電話
    2021/11/11 16:20

    兒慘遭瑪莎拉蒂3煞痛毆昏迷住院 男大生媽媽自曝曾接到怪電話
    富爸爸鞠躬道歉也沒用 瑪莎拉蒂3煞收押禁見
    2021/11/11 14:47

    富爸爸鞠躬道歉也沒用 瑪莎拉蒂3煞收押禁見

    今年「它」最夯！14人就有一人有
    超跑惡煞父母下跪 男大生母拒見：見他們又痛一次 絕不接受道歉
    2021/11/11 13:44

    超跑惡煞父母下跪 男大生母拒見：見他們又痛一次 絕不接受道歉
    海神惡煞連警察之子也照打 警踢爆：教育失敗
    2021/11/11 13:31

    海神惡煞連警察之子也照打 警踢爆：教育失敗

    剖腹產自然產怎麼選？５分鐘懂重點
    瑪莎拉蒂惡煞之一是百桂食品富二代 老爸重開粉專聲明道歉了！
    2021/11/11 11:52

    瑪莎拉蒂惡煞之一是百桂食品富二代 老爸重開粉專聲明道歉了！
    瑪莎拉蒂男毆人案 中市警六分局長記過、偵查隊長和派出所長調職
    2021/11/11 11:52

    瑪莎拉蒂男毆人案 中市警六分局長記過、偵查隊長和派出所長調職
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播