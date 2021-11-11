瑪莎拉蒂3煞全收押 淨水器商行小開母親道歉：兒子說沒打人

瑪莎拉蒂3煞陳嫌母親出面說明並道歉。（圖/民眾提供、記者許國楨攝，本報合成）

2021/11/11 17:41

〔記者許國楨／台中報導〕涉嫌暴打台中市男大生的瑪莎拉蒂3煞今天全數羈押禁見，主嫌富爸爸鞠躬道歉後，家中開設淨水器商行的陳嫌，越南籍媽媽今天下午也出面說，兒子曾跟她說沒有打人，但若真的有，也希望兒子負責法律責任，對於造成社會不安，她深感抱歉。

據查，瑪莎拉蒂3煞家中不是開工廠，就是開商行，堪稱富二代或小開，卻小事故大暴走闖下大禍，張姓主嫌聲稱酒後發生擦撞太生氣，才想找對方（男大生）「釘孤枝（台語：單挑）」，卻下手太重。另2嫌則否認參與打人，全案移送檢方後，台中法院早以3人有逃亡串供等疑慮，涉及殺人未遂等重罪，羈押禁見。

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主嫌張男家在彰化經營食品工廠，涉案的瑪莎拉蒂登記他母親名下。李男及陳男2嫌家裡也分別在台中、南投開車床工廠、淨水器商行。3人家境堪稱優渥，聲稱在酒吧喝酒認識。

淨水器商行電話被打爆 「要買球棒」

張嫌父母今天中午率先到醫院向受傷男大生的母親致歉，但遭拒絕。而家裡在台中市開設淨水器商行的19歲陳嫌，是3煞中年紀最小的，商行電話被打爆，還有人說要「買球棒」，而陳嫌的越南籍母親今天下午也出面說明，還準備了一張用越文寫的便條紙面對媒體。

陳嫌母親說，兒子原本在家中商行幫忙，後來覺得太無聊，去做太陽能。孩子們喝了酒鬧來鬧去難免，先前就曾聽過發生一、兩次肢體衝突，沒想到這次竟闖下大禍。

「如果有做 希望兒子負起責任」

陳母說，當天兒子回家跟她說沒有打人，只是跟他們去喝個咖啡而已，動手的是另外兩人，但她沒有看過、也不認識張男和李男，到現在還不敢相信兒子會犯下如此嚴重的事。如果兒子有做，台灣的法律判有罪，希望兒子負起責任，但對於此事造成社會不安，深深的表達歉意。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

瑪莎拉蒂3煞陳嫌母親出面說明。（民眾提供）（記者許國楨攝）

陳嫌母親鞠躬致歉。（民眾提供）（記者許國楨攝）

陳嫌越南籍母親出面說明，特別準備了以越文寫的草稿。（民眾提供）

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