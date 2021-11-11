超跑惡煞父母下跪 男大生母拒見：見他們又痛一次 絕不接受道歉

超跑惡煞父母下跪求見，男大生母拒見，並表示絕不接受道歉。（家屬提供、記者蔡淑媛攝，本報合成）

2021/11/11 13:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市宋姓男大生7日開車不慎擦撞瑪莎拉蒂超跑，竟遭對方張姓小開等3人持棍棒痛毆到顱內出血命危，今天張嫌父母到醫院前下跪希望見面尋求原諒遭拒，宋母表示「我不想見到他們，看到他們，我又要痛一次！」質疑張嫌當兵打部隊同僚時「不是也道歉過了嗎？為什麼小孩還是這樣」，強調「絕對不可能接受（道歉）！」更直指「肇事者是他們的兒子，應由他們的兒子全權負責！」

宋母今天到加護病房探望兒子，面對兒子腦壓雖高但有改善下降，她仍然心疼不已，「我不敢呼喚，怕他醒來會感到痛楚」、「我要他好好休息，不要回憶那些恐怖的畫面，我要請他放心！」宋母說，現在是兒子的治療關鍵期，只要兒子度過、好起來。

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對於張嫌父母到醫院下跪道歉，宋母說，他們來醫院途中通知我，「我不想見到他們，看到他們，我又要痛一次」，她難過說「這些能讓我兒子好起來嗎？之前不是也道歉過了嗎？為什麼小孩還是這樣，這樣道歉一點意義都沒有」、「我不能接受，且會更受傷！」

「絕對不可能接受他們道歉！」宋母氣憤表示，不希望他們來找我，強調「肇事者是他兒子，應由他兒子全權負責」，對於張母說兒子原來要到醫院探望，她強調「我絕不可能給他們機會！」她說，案發5天，「完全沒他們（嫌犯）任何訊息，從頭到尾沒有看過他們父母也無任何訊息」，現在對方再來沒有任何意義，她強調，現在是兒子治療最關鍵時刻，只希望他能好起來。

宋母今天到加護病房探望兒子，相當心疼。（家屬提供）

宋母今天到加護病房探望兒子，相當心疼，中榮神經醫學中心主任沈烱祺指宋生腦壓有改善降低，說明治療情形。（家屬提供）

宋母今天到加護病房探望兒子，相當心疼。（家屬提供）

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